Revoluční vychytávka za pár korun dodnes šetří řidičům Škodovek nervy. Představila se přesně před 6 lety

Kulatá a půlkulatá výročí si připomíná kdekdo. My nepůjdeme s davem a připomeneme si představení revoluční vychytávky, kterou oceníte hlavně v zimě.

To nejjednodušší, co můžete pro bezpečný pohyb na silnicích udělat, je zajistit si správný výhled z auta. V podzimních a zimních měsících se často potýkáme se silně znečištěnými silnicemi, což se odráží i na čistotě našich aut. Je nutné častěji otírat odrazové plochy vnějších zpětných zrcátek, parkovací kamery a dost to schytávají také boční okna, přes která kvůli filmu ze zaschlého solného roztoku není na přímém slunci prakticky nic vidět.

Nesmí chybět ani dostatečná zásoba provozních kapalin. Zejména ta do ostřikovačů v těchto měsících mizí závratnou rychlostí, protože vedle ostřikování předního a zadního okna jí dost vyplácáte také na ostřikování světlometů či parkovacích kamer. V krajních případech doplňujete kapalinu do ostřikovačů stejně často jako palivo a není nic horšího, než se večer na benzince trefovat proudem z velké nádoby do úzkého hrdla nádržky.

S jednoduchým řešením přesně před šesti lety přišla Škodovka. Tehdy v Tel Avivu poprvé oficiálně odhalila model Scala, podle tehdejšího šéfa marketingu Petra Janeby v podstatě „octavii hatchback“. Vůz jsme si s předstihem nafotili ve studiu v Mnichově Hradišti, takže když padlo embargo, u nás na webu vyšel článek tehdejšího redakčního kolegy Milana Lažanského s prvními dojmy. Já jsem tou dobou pobíhal na výstavních plochách přímo v místě premiéry a fotil, co se dalo. Když tu přišel kolega Jirka Baborský ze Světa motorů se slovy „tohle je zajímavé, tohle si vyfoť“…

Šlo o relativně nenápadnou silikonovou krytku hrdla nádržky pro kapalinu do ostřikovačů, která se po odklopení jednoduše povytáhla a proměnila v trychtýř. Přitom prototyp vystavený o pár dnů dříve ve studiu v Mnichově Hradišti toto neměl.

Když jsme o pár dnů později vydali článek o novém simply clever řešení u nás na webu, s trochou nadsázky nám málem spadly servery. Šlo o jeden z do té doby nejčtenějších článků na Autorevue.cz a „legenda“ praví, že i díky němu se nakonec silikonový trychtýř dostal do výroby. Údajně se trychtýřku dostalo takové pozornosti, že už nešlo couvnout. Ale víte, jak je to občas s těmi legendami…

Dnes je silikonový trychtýř součástí všech škodovek prodávaných u nás a je možné si jej koupit i na e-shopu automobilky. Stojí 109 Kč, ale zejména v těchto měsících vám ušetří nervy. Je možné jej instalovat i do starších modelů Škoda, třeba Citigo, Fabia III či Rapid.