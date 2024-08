Restomod Lamborghini Diablo jde do produkce. Ďábelský charakter ladí moderní technikou

Loni nám Eccentrica Cars představila rendery a teď už italská společnost oficiálně vystavuje na přehlídce The Quail během automobilového týdne v kalifornském Monterey první dokončený restomod Lamborghini Diablo. Modernizovaná představa dvanáctiválcového supersportu z 90. let se od původních návrhů zásadně neliší a všechny působivé detaily a prvky stavbě zůstaly, a to včetně upravených „mrkaček“ na přídi.

Design Diabla je mimochodem tvorbou známého návrhářského studia BorromeodeSilva, které stojí i za vzhledem vlny dalších restomodů jako Lancie Delta Integrale, Porsche 928 nebo chystaného projektu off-roadového Fordu Mustang. Také u aktualizovaného Lamborghini však designéři schopně ponechávají originální charakter vozu, zatímco exteriér a interiér ladí do podoby dnešních trendů v automobilovém průmyslu.

Vnější design odkazuje na extrémní okruhové Diablo GTR, přičemž vylepšení jízdních vlastností starého supersportu bylo při vzniku restomodu důležitým cílem. Ačkoliv tedy novinka vychází ze základů originálního Diabla, nyní se karoserie dočkala dílů z karbonu, šasi bylo dále vyztuženo, podvozek obdržel aktivní tlumiče a za koly obutými do lepivých pneumatik Pirelli P Zero Trofeo R se nachází moderní brzdová soustava Brembo.

Uprostřed je dále vylepšený 5,7litrový atmosférický V12, který pracuje s novými vačkami, ventily nebo výfukovým systémem Capristo. Výsledkem je výkon 550 koní (404 kW) a točivý moment 600 Nm, restomod má tak k dobru dalších zhruba šedesát koní a dvacet newtonmetrů. Originální pětistupňový manuál přitom zmizel a nahradila ho nová šestistupňová přímo řazená převodovka. Vylepšené Diablo zvládne akcelerovat z nuly na 100 km/h za 3,5 sekundy a maximálně dosáhnout rychlosti 335 km/h.

Eccentrica Cars s vytvořením prvního reálného prototypu oznamuje, že dodávky zákaznických vozů započnou příští rok v létě. Firma plánuje vyrobit maximálně 19 kusů, každý s výchozí cenovkou 1,2 milionu eur (cca 30 milionů korun), a to bez započítání ceny dárcovského vozu.