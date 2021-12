Restomod Delty HF Integrale dostane Safari verzi. Vznikne maximálně 10 kusů

Italská společnost Automobili Amos, která stojí za restomodem Lancie Delta HF Integrale s názvem Futurista, se pouští do další varianty svého výtvoru. A k rallye teď bude ještě blíže, protože se máme těšit na Safari rallye inspirovanou limitovanou edici. Pro novinku již firma vypouští první rendery a video upoutávku.

Takzvaná Delta Safarista bude v podstatě off-road specifikací původního modelu Futurista. Na základě dárcovské Integrale 16V tak vznikne další várka unikátních restomodů s kompletně novou třídveřovou karoserií kombinující hliníkové a karbonové díly. Za největší rozdíly vůči silniční verzi budou patřit zvýšený nastavitelný podvozek s ochrannými ližinami, nižší nárazníky, terénní pneumatiky a pořádné zástěrky kol.

Společnost prozrazuje, že v novince opět použije vylepšenou verzi dvoulitrového čtyřválce, který již pro Futuristu staví italský specialista Autotecnica Motori. V silniční verzi restomodu produkuje motor 330 koní (243 kW). V Deltě Safarista se máme nicméně dočkat také sekvenční převodovky a hydraulické ruční brzdy.

Podrobnější technické údaje zatím Automobili Amos pro nejnovější Deltu Safarista neuvádí. S razantně odlehčeným interiérem po vzoru závodních strojů se však hmotnost určitě sníží pod původních 1250 kg. Uvnitř bude zjednodušená palubní deska, pouze dvě skořepinové sedačky, ochranný rám a místo na plnohodnotné rezervní kolo.

V plánu je vyrobit maximálně 10 kusů, každý s cenovkou 570.000 eur bez daně (asi 14,4 milionu korun). Pro silniční využití zřejmě speciál homologován nebude, stejně tak pro účast v existujících rallye šampionátech. Zákazníkům chce nicméně italská společnost nabídnout takzvaný „Safarista program“, který majitelům zajistí účast na různých řidičských akcích „od ledových plání ve Švédsku až po duny v Arábii“. Dodávky prvních vozů započnou v roce 2023.

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

