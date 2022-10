Renovujeme auta a plníme si při tom naše klukovské sny, pochvalují si „rození obchodníci“ Mike Brewer a Elvis Priestley

Bývalý prodejce automobilů Mike Brewer se před dvěma lety rozhodl přesunout show Rození obchodníci (Wheeler Dealers), která patří mezi programové stálice Discovery Channel, zpět do její rodné Velké Británie. Právě tohle rozhodnutí mu umožnilo spojit síly s bývalým mechanikem Formule 1 Marcem „Elvisem“ Priestleym. Jejich kamarádský vztah plný vzájemného špičkování je jedním z hlavních důvodů, proč zástupy auto-moto fanoušků z celého světa pořád netrpělivě vyhlížejí premiéru nových dílů této oblíbené show. Jak to celé začalo a co přinese nová série Rození obchodníci: Vysněné auto (Wheeler Dealers: Dream Car), nám v rozhovoru prozradili samotní moderátoři.

Jak začala spolupráce mezi bývalým mechanikem F1 a prodejcem automobilů?

Marc: Bylo to v době, kdy jsem opustil Formuli 1. Pracoval jsem na předchozím seriálu s Discovery Channel s názvem Divoká jízda (Driving Wild) a po jeho skončení se několik let žádná produkce nekonala. Mike byl ve Státech s pořadem Rození obchodníci a vznikl nápad na spin-off „Rození obchodníci: Vysněné auto“. Produkce mě kontaktovala a řekli mi, že mají pořad o autech, do kterého by mě chtěli, ale nejdřív musí otestovat, jestli to bude mezi mnou a druhým moderátorem jiskřit. Neřekli mi, že je to Mike, jen mi řekli, abych se dostavil v určitý den na určité místo. Přijeli jsme, poprvé se s Mikem setkali na place a během deseti minut měli připravený malý obytný vůz s nainstalovanými kamerami a vyslali nás na projížďku. Řekli nám, ať jedeme asi 15 minut po silnici, vrátíme se a uvidíme, co se bude dít. A to bylo tak nějak všechno. Před pár týdny jsme se s Mikem dívali na záznam z tohohle úplně prvního setkání a je to skoro jako dnešní epizoda seriálu. Prostě jsme si okamžitě perfektně rozuměli.

Úžasné. Způsob, jakým jste se seznámili, působí skoro jako úspěšné první rande naslepo.

Mike: Tak to do značné míry i bylo. Nemůžete mít tak blízký vztah, jako máme v televizi, aniž byste si skutečně rozuměli. Bylo to jako láska na první pohled, ať už jde o nás dva, nebo auta, a myslím, že to z pořadu přímo čiší. Vážíme si jeden druhého, milujeme, co děláme, a řekl bych, že se to v televizi projevuje a odtud pramení ta chemie.

Marcu, mohl byste porovnat práci, kterou jsi dříve dělal – v týmu Formule 1 – se svou současnou prací?

Marc: Je to v mnoha ohledech velmi odlišné. Třeba rozpočty ve Formuli 1 byly obrovské. Někdy bych si přál, abychom měli takové rozpočty i tady. Na druhou stranu, některé podobnosti jsou až zarážející, když se nad tím zamyslíte. Musíme pracovat pod tlakem. Máme natáčecí plán a velmi omezený čas, který můžeme natáčením jednotlivých vozů strávit. Máme velmi omezený rozpočet, takže musíme být chytří a kreativní v tom, jak tyto peníze utratit. Musíme být často poměrně vynalézaví, což se mi líbí. Když jste v terénu, třeba na závodním okruhu, nejste obklopeni komfortem své dílny nebo továrny se všemi nástroji a vybavením, které by se mohly hodit. Musíte se s tím prostě poprat a odvést co nejlepší práci, to si žádá notnou dávku kreativity. Dost jsme se naučil už ve Formuli 1, stejně jako přemýšlet jako týmový hráč a vycházet s ostatními bez vážnějších problémů. A to všechno se i při natáčení Rozených obchodníků dost hodí.

Jaké je vaše nejoblíbenější auto z vaší dílny a proč?

Mike: Mým nejoblíbenějším autem z Rozených obchodníků je dodávka Ford Transit Mark 1. Chápu, může se to zdát divné, protože je to dodávka, ale je důležité si uvědomit, jak moc je v Británii důležitá pro podnikání. V tranzitu jezdí instalatéři, topenáři, elektrikáři i obchodníci s potravinami, kteří si považují toho, že je cenově dostupný a ovládá se i jezdí jako osobní automobil. Dokonce se mi podařilo najít jednu červenou – bylo to služební vozidlo německých hasičů. Šlo o vůz s levostranným řízením, měl najeto jen 10 000 km a Elvis na něm provedl kompletní přestavbu na pravostranný pohon. Vylepšili jsme systém odpružení, natřeli jsme ho do původní barvy a je to jedna z nejpůsobivějších rekonstrukcí a nejzábavnějších dílů, které jsme kdy udělali. Byl to jeden z mých nejoblíbenějších natáčecích dnů na place vůbec.

Marc: Tranzit byl úžasný projekt a dopadl parádně, takže souhlasím a nemůžu se dočkat, až to fanoušci uvidí. Mezi moje nejoblíbenější projekty patří jeden ze druhé série. Vytvořili jsme nádherný, ohromující Volkswagen campervan, čemuž dost pomohlo to, že jsme mu mohli věnovat dostatek času a pozornosti, že byl téměř bezchybný. Takže to pro mě byl velmi, velmi výjimečný projekt. Ale tranzity pořád patří k mým nejoblíbenějším. V průběhu posledních sérií se nám poštěstilo pracovat hned na několika z nich – šlo o klasická auta z devadesátek, takzvané hot hatche. K těm jsem se chtěl dostat už od dětství. Namátkou kabriolet XR3I, Astra GTE – to jsou prostě neuvěřitelná auta, o kterých jsem snil už když mi bylo 17. A teď je máme v dílně a můžeme s nimi kreativně pracovat.

Na co mohou fanoušci těšit v nové sérii Rozených obchodníků?

Mike: Očekávejte vše. Od devadesátkových hot hatchů, přes kabriolet Ford X Escort XR3I, úžasnou One Astra GTE, až po dodávky Transit nebo nádherný Mercedes SL… Dokonce si vezmeme do parády Jaguar S type, který má 400 koní, a pokud vezmete v potaz jeho najeté kilometry, vystačilo by vám to i na cestu na Měsíc.

Marc: Myslím, že je to nejlepší série, kterou jsme zatím udělali. Celý tým je pyšný na to, co se nám v ní podařilo, takže se nemůžu dočkat, až ji všichni uvidí.

Podle jakých kritérií vybíráte vozy, které budete renovovat?

Mike: Existují tři kritéria. Základem je seznam vozů, který jsem napsal před 20 lety, a ten neustále aktualizujeme. Další věc je, že nasloucháme přáním fanoušků. Diváci nás na sociálních sítích neustále bombardují a říkají nám, co by chtěli vidět. Přicházejí se skvělými návrhy, a tak je zařadíme na seznam a pak se podíváme, jestli je dokážeme sehnat. A do třetice, já a Elvis spolu trávíme u aut hrozně moc času. Občas jen tak sedíme v autě a povídáme si o těch, která bychom rádi viděli v pořadu. Takže nasloucháme divákům, zařazujeme tam naše vysněná auta, a navíc máme původní seznam, který nás provází už dvě dekády.

Jak ovlivňují aktuální světové události chování prodejců a zákazníků na automobilovém trhu?

Mike: Pandemie covid-19 dost pozvedla trh s klasickými automobily, důvod je prostý; právě během lockdownů měli lidé čas věnovat se svým autům, která jim stála v různých fázích rekonstrukce v garážích. Šlo doslova o tisíce klasických aut, která vyžadovala pouze dostatek času a péče. Aukční síně byly zaplaveny opravdu unikátními klasickými vozy. Svět klasických automobilů zažívá boom, ojeté automobily se potýkají s problémy a nové automobily se tolik neprodávají, protože na ně momentálně nemáme. Lidé ztrácejí důvěru v instituce, jako jsou centrální banky. Budoucnost je nejistá a koupě slušného klasického vozu není špatná volba, pokud hledáte investiční příležitost slibující uchování hodnoty.

Jak obtížné je v dnešní době prodat auto za správnou cenu a vydělat na tom?

Marc: Pokud je to dobrý klasický vůz, je o něj dobře postaráno a je to model, o který je zájem, tak je snadné ho prodat. O každé auto, které inzerujeme, má zájem třeba deset lidí. Ale to proto, že víme, co děláme. Kupujeme poctivá auta za poctivé ceny a odvádíme na nich poctivou práci.