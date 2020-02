Renault Zoe si v ČR konkurenci namazal na chleba. Tím ale elektrifikace nekončí

Renault Zoe je ve světě elektroaut pojem. V době, kdy jste stěží potkali Mitsubishi i-MIEV a od něj odvozené modely Peugeotu a Citroenu, bylo možné v zahraničí běžně potkávat tento roztomilý Renault. Vypadal jako běžný městský hatchback, jen při jízdě nevydával žádný zvuk. Stal se hitem. V loňském roce šlo o druhé nejlépe prodávané elektroauto v Evropě (první je Tesla Model S, třetí Nissan Leaf), už od poloviny listopadu přitom vstoupil v platnost ceník modernizované verze.

Kdekdo by čekal, že původní cena 837.000 Kč vzhledem k velkým změnám zvenku i uvnitř poroste, ale ona ne. Zoe po faceliftu na českém trhu startuje s cenou 695.000 Kč a stalo se tak pořádným políčkem konkurenci. Vždyť Opel Corsa-e začíná na 739.990 Kč a Peugeot e-208 stojí nejméně 810.000 Kč, a to se v obou případech jedná o akční nabídku se zvýhodněním padesát, respektive šedesát tisíc korun. Renault Zoe by bez bonusu vyšel na 835.000 Kč, pořád by to ale bylo méně než Peugeot e-208 nebo Honda e (od 899.900 Kč). A navíc dojede dál…

Zoe je totiž s dojezdem až 395 km na jedno nabití elektromobilem, se kterým se nemusíte omezovat pouze na město či příměstské oblasti, podobně jako tomu je u vozů Kia e-Soul a e-Niro za ceny přes milion korun. Renault se zároveň opírá o studii, podle níž průměrný zákazník ujede s podobným vozem asi 45 km denně s 20% podílem dálnic, což si lze představit zhruba tak, jako byste každý den dojížděli do centra Prahy z Horních Počernic nebo Jiren. V takových případech stačí nabíjet jednou týdně. Zoe je a stále bude auto do města, pokud v něm však budete chtít vyrazit z Prahy do Liberce či Pardubic a zpět, ta možnost tady je a s plně nabitou baterií nepřináší omezení.

Vůz na českém trhu pořídíte ve třech výbavách (Life, Zen, Intens) a ve dvou verzích, které se liší výkonem motoru. Základní motor R110 dává 80 kW a 225 N.m, Zoe s ním zrychlí z nuly na stovku za 11,4 sekundy a dosáhne maximální rychlosti 135 km/h. Silnější R135 má 100 kW (135 koní), 245 N.m a stejnou akcelerační disciplínu zvládne za 9,5 sekundy. Obě verze mají stejný 52kWh akumulátor a také stejně váží (provozní hmotnost je 1577 kg), rozdílný dojezd na jedno nabití (395 a 386 km) je pak dán i velikostí kol. Zatímco R110 standardně vyjíždí na patnáctkách, R135 má šestnáctky.

Roztomilé Zoe je z evropského pohledu stěžejní elektromobil, ale rozhodně ne jediný. Vedle něj totiž Francouzi prodávají i excentrický model Twizy s reálným dojezdem až 80 km na jedno nabití a samozřejmě užitkáče. Kangoo Z.E. má výkon 44 kW a na jedno nabití 33kWh baterie ujede až 180 km, nový Master Z.E. se stejně velkou baterií, ale výkonem 57 kW, údajně na jedno nabití ujede dle WLTP až 120 km.

Užitkové elektromobily nejsou určeny pro rozvážky přes půl republiky. Podnikatelům a firmám slouží pro bezemisní přepravu ve městech, bývají součástí větších flotil a jejich akumulátory denní porci kilometrů zvládnou. DPD už kupříkladu v Česku testuje Kangoo Z.E a ohlasy jsou veskrze pozitivní. Stejný účel má třeba i Volkswagen e-Crafter, který na český trh vstoupil předloni.

Renault už nicméně umí kombinovat spalovací a elektrické motory, což je v dnešní době nejjistější cesta, jak dospět k nízké spotřebě paliva za rozumnou cenu. Zhruba v polovině letošního roku dorazí na trh hybridní Clio s výkonem 103 kW, které podle automobilky umí až 80 % času ve městě 100% využívat elektrický pohon, a plug-in hybridní crossover Captur a kombi Megane Grandtour. Verze do zásuvky mají 160 koní a 9,8kWh baterii, která umožní ujet na jedno až 65 km bez emisí (do 135 km/h). Hybridní Renaulty mají pod kapotou atmosférický motor 1.6 SCe, který se z běžné nabídky vytratil a byl nahrazen novým motorem 1.0 TCe. České ceny hybridů zatím neznáme.