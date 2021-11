Radosti Vysoký dojezd díky 80l nádrži a rozumné spotřebě Kvalitní a praktický vnitřek Účinné LED světlomety Starosti Horší obraz parkovací kamery Řazení zmatkuje na nižší kvalty 8 /10

Trafic prošel relativně nedávno modernizací a získal také nové verze. Auto vyráběné od roku 2014 dostalo novou čelní masku, LED světlomety s uspořádáním do tvaru písmene C dle aktuálního stylu značky a nové nárazníky. U krabic na kolech (myšleno v tom dobrém a praktickém slova smyslu) se holt žádné velké designové brikule nepřipouštějí, stačí vše lehce učesat a jede se dál. Z funkční výbavy dostávají verze Passenger a zkoušený SpaceClass elektricky sklopná zrcátka nebo až 17“ litá kola, uvnitř pak mají novou přístrojovou desku a více možností, jak si barevně vyladit vnitřek.

Za kormidlem v pořádku

Tak jím rovnou začneme. Vyhoupnete se do sedačky řidiče za volant a zjistíte, že podlaha leží celkem vysoko a tudíž ke stropu není až zase tolik místa. Při sezení to nevadí, ale pokud chcete uvnitř pobíhat, mezi předními sedadly do druhé řady, připravte si dobrá a nebolavá záda.

Užitkový Renault Trafic prošel modernizací. Uvnitř má kancelář, k mání bude od října

Po usednutí za kormidlo najdete vše důležité v dosahu. Ostrůvek s voličem automatické převodovky je mimo osu auta vysunut směrem k řidiči, na straně spolujezdce se nachází prostorná přihrádka s indukční nabíječkou chytrých telefonů. Ovládání automatické klimatizace má ultrapřehledný formát s třemi kulatými voliči, hlasitost v tomto provedení s 8“ obrazovkou bohužel nejpohodlněji nastavíte skrze ovládání pod volantem, jehož tlačítka na rozdíl od starších Renaultů netaháte směrem k sobě, ale mačkáte směrem ke sloupku řízení. Alespoň že má šikovnou funkci ztlumení, pokud stisknete zvýšení i snížení hlasitosti společně.

Samotný infotainment je záležitostí spíše pro nenáročného řidiče. Nastavíte skrz něj, co potřebujete, odnaviguje vás (a zobrazí aktuální cenu pohonných hmot na té které čerpací stanci), ale má poněkud neostrou grafiku a pomalejší starty. Obraz parkovací kamery je i za světla dost neostrý a má nízké rozlišení, ve tmě je pak téměř nepoužitelný. Jinak se ale v ovládání displeje lze snadno zorientovat, zobrazuje to podstatné a ze základního režimu, kde před sebou máte dlaždice navigace, telefonu a rádia, se snadno překliknete do sekce, kterou chcete podrobněji nastavit či ovládat.

Přístrojový štít je přehlednost sama – dva kulaté budíky po stranách, na výšku postavený barevný displej palubního počítače uprostřed. Pod pravým palcem na volantu v něm přepínáte pět sekcí (jízdní údaje, rádio, navigační pokyny, info o spotřebě a stav jízdních asistentů), pod levým palcem pak máte ovládání tempomatu. Žádné velké složitosti. U předních A sloupků máte šikovné držáky nápojů pro řidiče a spolujezdce, pod čelním sklem za obrazovkou navigace objemnou schránku, kapsy ve dveřích jsou ale téměř u podlahy, takže když si z nich chcete něco vytáhnout za jízdy, čeká vás menší rozcvička.