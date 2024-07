Renault sníží náklady na akumulátory o pětinu. Chystá dostupný malý elektromobil do půl milionu korun

Elektromobilní divize Renaultu, firma Ampere, hlásí, že bude do nových platforem francouzské značky integrovat kromě nikl-kobalt-manganových také lithium-železo-fosfátové (LFP) články. Tím by měla snížit náklady na baterie zhruba o 20 procent, což by mělo prospět konkurenceschopnost. Menší náklady by se měly projevit v dodávkách baterií pro Renaulty od počátku roku 2026.

Ampere bude spolupracovat s jihokorejskou společností LG Energy Solution na prodloužení dojezdu svých vozů i technologii cell-to-pack, který umožní vměstnat do dostupného prostoru více bateriových článků. Dalším zahraničním partnerem pak má být čínská firma CATL, která má dodávat LFP články ze svého závodu v Maďarsku. NCM baterie budou dodávat také AESC Envision z Francie (sídlí přímo v Ampere ElectriCity Hubu v Douai) a Verkor z Dunkerque.

Na tyto dodavatele se chce Renault spolehnout do roku 2030. Vysoce aktuálním tématem je nyní pro Renault dostupný elektromobil s cenou do 20.000 eur (zhruba půl milionu korun), který by měl vzniknout po vzoru konceptu Twingo a zřejmě se tak i jmenovat. Na trh má přijít v roce 2026, vývoj má probíhat s čínským partnerem, což celý proces urychlí a sníží náklady. Je pravděpodobné, že i tento vůz dostane chystané dostupnější baterie.