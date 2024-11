Renault se opět chlubí konceptem Embleme. Ukazuje drastické omezení emisí od kolébky do hrobu

Skupina Renault si vytkla za cíl dosáhnutí uhlíkové neutrality v Evropě do roku 2040 a v rámci celého světa do roku 2050. Na špici těchto snah má stát její nová divize Ampere, zaměřená na elektromobily – ta chce být uhlíkově neutrální již v roce 2035. K dosažení těchto cílů je nezbytné zaměřit se na celý ekosystém výroby vozidel, ne na jednotlivé složky dekarbonizace izolovaně. O tom nám nyní prozradí o něco více skrze svůj koncept Embleme, představený již před nějakou dobou na autosalonu v Paříži.

Jde o vizi rodinného auta dekarbonizovaného do A do Z, hlavně po stránce zdrojů, materiálů, výroby, užívání a recyklace na konci „života.“ Aby bylo možné lépe pochopit, kolik emisí vozidlo reálně a celkově vyprodukuje, je používána vědecká metoda – analýza životního cyklu (LCA). Zahrnuje těžbu surovin a výrobu součástí, montáž, přepravu, používání, údržbu a recyklaci vozidla. Jedná se o mezinárodní multikriteriální nástroj používaný skupinou Renault. Jedním z jeho hlavních použití je výpočet potenciálu globálního oteplování spojeného s emisemi skleníkových plynů měřených v ekvivalentu CO2 na vozidlo. Renault u svých vozů počítá analýzu pro nájezd 200.000 kilometrů.