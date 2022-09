Renault se chystá oživit další retro model. V Paříži uvidíme šest novinek, včetně sportovního SUV

Letošní autosalon v Paříži bude pro skupinu Renault mimořádně důležitý. Celkem se ukáže šest novinek, které mají otevírat, nebo naopak uzavírat transformace značek v rámci přechodu do nové éry.

Renault spolu s přidruženými značkami Alpine a Dacia finišují přípravy na pařížský autosalon, jehož brány se otevřou 17. října. Informacemi šetří, ale střípky naznačují, že pro každou z nich půjde o velkou událost. Není tajemstvím, že dohromady ukážou šest novinek.

Alpine přiveze nový koncept reprezentující budoucí strategii značky a směr, kterým se bude ubírat produktové portfolio. To koresponduje s lednovým prohlášením týkajícím se přechodu na elektromobily a představením třech novinek do roku 2026. Celkem by mělo Alpine nabídnout vůz pro nadšené jednotlivce (hatchback), rodiny (SUV) a víkendovou hračku (kupé). Právě o SUV, jež má pracovní název GT X-Over se hovoří nejvíce. Výroba by měla začít k roku 2025 v Dieppe na platformě CMF-EV. Tu využívají značky Renault, Nissan a Mitsubishi.

Renault potvrdil oživení modelu 4, který byl v šedesátých letech dostupným rodinným vozem s vysokou užitnou hodnotou. Vyráběl se až do začátku devadesátých let a z výrobních linek sjelo přes 8 milionů kusů. Odkaz na znovuzrozeného elektrického nástupce můžeme vystopovat k únoru letošního roku.

Spolu s ním pravděpodobně ožije také stylový hatchback Renault 5. Elektromobil s nádechem retra se poprvé ukázal v lednu loňského roku, ale za tu dobu se mohla podoba změnit. Stánek doplní elektrická dodávka Kangoo E-Tech spolu s vodíkovým Masterem Van H2-TECH, jež vyvíjí se sesterskou společností Plug. Z klasických modelů se na výstavní ploše objeví elektrický Megane E-Tech a nový Austral E-Tech.

Dacia chce autosalonem v Paříži definitivně dokončit svou vizuální transformaci. Jestli to bude novým modelem, nebo něčím jiným, zatím není jasné. Výčet novinek můžeme uzavřít značkou Mobilize spadající pod Renault. Ta přináší dvoumístný mikromobil vhodný pro sdílenou mobilitu v rámci firemního parku.