Renault Scénic se vrací! Z ušlápnutého MPV je ostře řezaný švihák, dorazí ještě letos

Pod starým názvem se skrývá zcela nový přístup a chytrá technika, slibuje výrobce. Jezdit bude na elektřinu.

Klasická jména Renaultu dostávají zase a znovu zcela nový význam. Z minibusu Espace se nám stalo velké SUV, Scénic nyní čeká přerod z kulatého kompaktního MPV na ostře řezaný elektrický rodinný dopravník – všimněte si mimochodem, že v názvu zůstala čárka nad „é“, zatím co z Méganu se nám stal Megane.

V chystané podobě půjde o další příspěvek značky k elektromobilitě v segmentu C. Jeho předzvěstí byl koncept Scénic E-Tech Electric, jehož rozměry může do značné míry kopírovat: na délku měřil 4490 mm, šířka činila 1900 mm a výška 1590 mm.

Na rozdíl od konceptu ale zcela jistě nedostane pohon s palivovými články, spolehne se na platformu CMF-EV, stejně jako Megane E-Tech. Z něj pravděpodobně převezme i techniku, což by znamenalo baterie s kapacitou 40 kWh nebo 60 kWh a jeden elektromotor pro přední nápravu s výkonem 96 kW (130 k) nebo 160 kW (218 k).

Vůz bude vznikat v továrně Douai, nyní nám jej automobilka představuje v maskování inspirovaném jejím kosočtvercovým logem. Oficiální premiéra proběhne 4. září na autosalonu v Mnichově.

Model Scénic jako takový patří k největším hitům Renaultu s 5,4 milionu prodaných kusů. První generace vznikla po vzoru futuristického konceptu, navržena byla zevnitř ven a prodávána pod názvem Mégane Scénic. Rok po své premiéře, v roce 1997, se stala evropským autem roku, ve výrobě vydržela do roku 2003 ve Francii a v Brazílii dokonce až do roku 2010. Druhá generace vznikala v letech 2003 až 2009, stejně jako třetí z let 2009 až 2016 i poslední čtvrtá z let 2016 až 2022 byla k dispozici i v sedmimístné verzi Grand.