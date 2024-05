Renault Rafale dostává pohon všech kol a výkon 300 koní! Na elektřinu ujede až 100 kilometrů

Francouzské SUV s tvary kupé dostává další zajímavou variantu pohonu. Vychází z modelu hybrid o výkonu 147 kW, k jehož tříválci o objemu 1,2 litru se 110 kW a 50kW přednímu elektromotoru přidává další elektromotor na zadní nápravě se 100 kW. K dispozici je ještě dalších 25 kW ze startér-generátoru. Celkem jde o 221 kW, s nimiž nejsilnější Rafale zrychlí na 100 km/h za 6,4 sekundy.

Baterie má kapacitu 22 kWh a nabízí možnost ujet až 100 kilometrů čistě na elektřinu. Nabíjet se dá 7,4 kW, z úplného vybití na sto procent kapacity se dostane za necelé tři hodiny. Pokud máte „šťávu,“ vůz jezdí za 0,7 l/100 km a i s vybitým akumulátorem slibuje rozumných 5,8 l/100 km.

Bez spalovacího motoru se Rafale E-Tech 4x4 obejde do rychlosti 135 km/h a pokud jízda nevyžaduje více než 118 kW výkonu. Sympatické je použití nádrže o objemu 55 litrů, zatímco jiné plug-in hybridy volí menší kapacitu. Kombinovaně s nabitou baterií tak lze ujet až tisíc kilometrů. Pohon všech kol preferuje přední nápravu, primárně do 70 km/h, dle situace nebo zvoleného jízdního režimu se do děje zapojuje zadní elektromotor.

Nad rámec stávajících výbav, známých již ze 147kW hybridu, přidává plug-in provedení Atelier Alpine. To zaujme nejen modrým lakem Satin Summit Blue, černým spoilerem a 21palcovými koly, ale hlavně systémem odpružení s prediktivní funkcí skrze kameru v horní části čelního skla. To naladila elitní skupina vývojářů přímo z divize Alpine. Využívá řízení zadních kol, specifické adaptivní tlumiče, pružiny, silentbloky i stabilizátory, tlumení pak reguluje dle informací z kamery, aktuální rychlosti a chování řidiče. Plug-in hybridní Rafale bude dostupný během podzimu letošního roku.