Renault přiznal porážku. Největší trh s osobními vozy na světě je pro něj zakletý

Společnost Groupe Renault se rozhodla ukončit čínské tažení. Francouzi již oficiálně oznámili, že odchází z joint-venture založeného s firmou Dongfeng Motor Corporation, který existoval od roku 2013 pod jménem Dongfeng Renault Automotive Company a navazoval na předchozí kooperaci sahající až do roku 1993.

Zmíněný společný podnik, dosud vyrábějící modely Captur, Kadjar, Koleos a elektromobil City K-ZE, zanikne a jeho veškeré zbylé aktivity postupně převezme čínský partner, který zároveň zreviduje nabízené portfolio.

Proč Renault zařadil v Číně zpátečku, asi není při pohledu na jeho zdejší ekonomické výsledky těžké uhodnout. Ačkoli tu mluvíme o největším trhu na světě, kde se loni prodalo přes 21 milionů osobních automobilů, francouzská značka se zde jednoduše nedokázala prosadit. Navíc prodeje měly prudce sestupní charakter.

Zatímco v roce 2017 byl Renault schopen v Číně prodat více než 72 tisíc svých aut, za loňský rok to bylo jen něco málo přes 18 tisíc vozů. Evidentně koronavirová pandemie pak své dílo dokonala definitivně, když se Renaultu podle serveru RNews povedlo v lednu 2020 prodat 586 aut a v únoru to bylo dokonce jen 24 kusů.

Provozní ztráta tohoto hluboce prodělečného podniku by se měla podle dostupných informací pohybovat někde kolem 1,5 miliardy juanů, což podle aktuálního kurzu po přepočtu dělá 5,2 miliardy korun.

Navzdory tomuto výsledku to však Renault v Číně nevzdává definitivně. Na tamním trhu se chce soustředit na produkci lehkých užitkových vozů, které Francouzi vyrábí v podniku Renault Brilliance Jinbei Automotive a nevzdává to ani s elektromobily. Ty montuje v dalších dvou společnostech Jiangxi Jiangling Group New Energy Vehicles a eGT New Energy Automotive. Divize užitkových aut má v plánu uvést do roku 2023 hned pět nových modelů, přičemž část z nich půjde i na export.