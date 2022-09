Renault představí restomod modelu 5 inspirovaný skupinou B. Elektrická specialitka se ukáže zanedlouho

Pokud máte rádi motorsport, bude vás zajímat stánek Renaultu na autosalonu v Paříži. Pětka se vrací do staré uniformy.

Letošní rok se u Renaultu nese v duchu oslav 50. výročí ikonického modelu 5. Tento model z roku 1972 nahradilo vlastně až Clio, a jeho verzi Turbo zná snad každé malé dítě, které už umí vyslovit slovo rally. Renault je díky výročí modelu v poslední době hodně nostalgický. V roce 2021 představil moderní reinkarnaci modelu a letos ještě koncept s růžovým lakem a s volantem ve tvaru preclíku.

Nebude to všechno, další fází oslav bude restomod. První zveřejněné fotografie se nesou v kyberpunkové náladě a klidně by mohly fungovat i jako propagační fotografie k nějaké nové počítačové hře. Navíc je z nich jasné, že to nebude jen auto pro parádu. Restomod má obří zadní křídlo a široký bodykit. Postavička u něj má navíc nasazenou závodní helmu. Tohle nebude nic pomalého.

Je tak na výsost jasné, že novinka bude odkazovat na éru skupiny B. Nicméně osmdesátky jako řemen budou v tomto projektu okořeněny elektrickým pohonem. Premiéra vozu by měla být už za rohem. Veřejný debut pak proběhne na říjnovém autosalonu v Paříži. Spolu s ním se ukáže ještě dalších pět novinek.

Galerie doplněna o koncept Renaultu 5, s preclíkem...