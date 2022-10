Renault pokračuje v retro mánii. Představí koncept inspirovaný klasickým modelem 4

Novinka uctí i dobročinné závody 4L Trophy. A možná znamená další sériový vůz, který čerpá z historie.

Francouzská automobilka potřebovala v polovině padesátých let minulého století najít odpověď na jednoduchý, dostupný a robustní Citroën 2CV. Vznikl tak vůz, který se „kachnou“ silně inspiroval, ale nabídl mnohem více po stránce výkonu, rychlosti a kultivovanosti. Renault 4 se představil s čtyřválcovým vodou chlazeným motorem po boku levnějšího provedení R3 v roce 1961. Zdvihový objem původně činil 747 cm3, od roku 1963 pak dostal větší jednotku s 845 cm3 z modelu Dauphine. Později byly nasazeny i jednotky 1.1 ve vrcholném provedení GTL, jejichž menší varianta s 956 cm3 se stala standardem v roce 1986.

Vůz se vyráběl prakticky po celém světě – vedle Francie i v Alžírsku, Maroku, Kolumbii, Austrálii, Chile nebo Uruguayi. Nejdéle vydržel v bývalé Jugoslávii, kde vznikal ve fabrice IMV v Novom Mestě na území současného Slovinska do roku 1992. Renault si jej vybral jako inspiraci pro nový koncept, který ukáže na letošním autosalonu v Paříži. Skrze něj také oslaví 25 let závodu 4L Trophy, který je určen pro studenty s vozy Renault 4 a přináší dětem v Maroku vybavení pro školy. Vzhledem k tomu, že automobilka hodlá oživit ducha Renaultu 5 ve formě kompaktního elektromobilu, naději zřejmě bude mít i vůz, který by mohl vzniknout na bázi tohoto konceptu.