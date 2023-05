Renault odhalil název svého vlajkového SUV. Rafale bude mít tvary kupé, nepůjde o elektromobil!

Nový vrchol nabídky bude mít premiéru na leteckém veletrhu v Paříži. Odkazuje na téměř stoletý závodní stroj.

Francouzská značka hodlá opět zabrousit do segmentu D. Naposledy to zkoušela s velkým sedanem a kombi Talisman, který měl být nástupcem Laguny, a i když šlo v mnoha směrech o povedené auto s velkou užitnou hodnotou a třeba i natáčecí zadní nápravou, výroba pro Evropu běžela jen sedm let a nyní vzniká pouze v asijské verzi Renault Korea Motors SM6. Mezi větší auta se tedy automobilka zkusí vrátit s vozem, kterému dá žádané tvary SUV-kupé a zajímavý název ze své dávné historie.

Novinka se má jmenovat Rafale a pokud si hned představíte víceúčelovou stíhačku 4,5 generace Dassault Rafale, jste na téměř správné stopě. V roce 1933 Renault koupil výrobce letadel Caudron. Rafale se jmenoval jednomístný stroj C.460, poháněný kompresorovým šestiválcem Renault 456 (231 kW), který dosahoval maximální rychlosti 500 km/h.

Stroj vznikl pro účast v závodu Coupe Deutsch de la Meurthe, celkem existovalo šest exemplářů ve verzích C.450, C.460 a C.461. Navrhl jej aerodynamický inženýr Marcel Riffart, který se podílel také na vozech Renault. Nyní existuje jeho replika. Schválně, jestli se objeví při premiéře vozu Rafale, která proběhne 18. června během 54. mezinárodního leteckého veletrhu v Le Bourget

Novinka bude stát na platformě CMF-CD, podle Renaultu doplní nabídku modelů Austral a Espace a poháněna bude hybridními motory E-Tech. To by znamenalo využití tříválce HR12 o objemu 1,2 litru buď s 48V mild-hybridní technikou a 96 kW, nebo verze full-hybrid se systémovým výkonem 147 kW. Dále by se pod kapotou mohl objevit čtyřválec H5Ht s objemem 1,3 litru a 12V hybridem o výkonu 103 nebo 118 kW. Pro automobilku jde o logický krok, do vkusu zákazníků se strefila už svým menším crossoverem se splývavou zádí, modelem Arkana.