Cestující v druhé řadě sedadel čeká příjemné posezení na bočních místech v tvarovaných segmentech sedáku, k dispozici mají (v rámci již zmíněného paketu Leather) sklopnou loketní opěrku a férové množství místa pro nohy i kolena. Problém zde není ani s prostorem pro hlavy – linie stropu neklesá nijak dramaticky směrem k zádi. Tabulkový objem kufru 449 až 1432 litrů dle metody VDA sice netrhá rekordy, ale v reálu příjemně překvapí pravidelnými tvary zavazadelníku bez zasahujících podběhů a možností uložit podlahu v rámci paketu do dvou výškových úrovní. Velmi šikovným nápadem je výklopná dělicí přepážka ve dnu, kterou lze zajistit menší náklad tak, aby nelétal sem a tam. Páčky po stranách pro sklápění zadních opěradel, dělených v poměru 40:60, se hodí, roletka stahovatelná pouhým klepnutím také.

Elektricky nastavitelná přední sedadla s koženým čalouněním (součást paketu Leather, k němuž patří i jejich výhřev společně s volantem) lze nastavit v šesti směrech a v dostatečném rozsahu tak, abyste se při řízení cítili pohodlně, na vše viděli a dosáhli na ovládací prvky. Odkládacích prostorů je dost, máme tu velké kapsy ve dveřích, přihrádku před voličem převodovky, do níž se vměstná i větší chytrý telefon, nebo šikovnou prohlubeň na středovém tunelu, do níž se vejdou mince nebo ovladač od vrat či garáže. Držáky nápojů na tunelu jsou poněkud mělké, plný půllitrový pohár z rychlého občerstvení bych zde tedy rozhodně nenechával. Z hlediska robustnosti je přední část poskládána hezky, nic moc zde neskřípe a dobře lícuje, ale nelze si nevšimnout drobných otřepů jistých plastových dílů a ne úplně hladkých hran.

Většinou vše funguje uspokojivě, ale je znát, že výpočetní kapacita není úplně na výši – systému chvilku trvá, než naběhne. Za větší problém se dá považovat nekvalitní obraz parkovací kamery, který se v pohybu seká a není příliš přesný co se týče dynamických vodicích linek a zobrazeného ohraničení auta. Naopak milým detailem je zobrazení cen paliva na čerpacích stanicích, v tomto případě nafty. Barevné provedení ikonky s cenou pak značí, jak draho či levno na konkrétní benzince mají – rudá znamená drahotu, zelená dobrou cenu. Z hlediska připojení zde máme Apple CarPlay a Android Auto, dvě klasické velké USB zdířky, 12V zásuvku a dokonce i audio vstup ve formě malého jacku.

Vnitřek meganu stárne důstojně. Ano, najdeme zde některé drobné prvky a přepínače, které možná ještě pamatují trojkovou lagunu a z hlediska materiálů je na tom klasický model ve srovnání s E-Tech Electric o třídu hůře, ale přímočarost palubní desky je v dnešní digitální době poměrně osvěžující. Na důležité věci máte hezky velká tlačítka, klimatizaci komandujete kolečky, nic podstatného se před vámi neskrývá v na výšku orientované 9,3“ obrazovce vrcholné verze infotainmentu Easy Link – snad až na tlačítka hlasitosti, která jsou nahrazena ikonami ve spodní části displeje. Ten má obstojnou grafiku, ve které se neztratíte – máme zde dlaždice pro základní funkce typu navigace, audia, telefonu plus jejich zvětšené zobrazení s detaily a nastaveními.

Když v současné době vyřknete jméno značky Renault, do úst automaticky naskakují slova typu E-Tech, hybrid nebo plug-in, ale i když se o tom často nemluví, automobilka stále vyrábí model Megane čtvrté generace se spalovacími motory a bez elektrifikace.

Jezdí za málo, akorát teď musíte řadit sami

Jak už jsme uvedli výše, pohon má na starost prověřený osmiventilový diesel řady K9K s objemem 1,5 litru, výkonem 85 kW (115 k) a s 270 N.m točivého momentu. Což může čistě tabulkově působit u kombíku poněkud chabě, ale v reálu má dost síly na pohon auta i s pasažéry a nákladem (vyzkoušeno s dvěma pasažéry a 140 kily v kufru). Rychlík to samozřejmě není, ale sedmistupňová automatická převodovka inteligentně vyhledává silná místa v otáčkoměru a dovolí tak motoru při rozumné práci s plynem zabírat někde mezi 2000 až 3500 otáčkami, kde mu elán nechybí.

Spotřeba je velmi příznivá – i při popojíždění na krátkých trasách „okolo komína“ se pohybujete okolo 5,5 l/100 km a při delších jízdách se pohodlně podíváte pod pět litrů na sto. Pokud vás kombinace (navzdory papírovým parametrům) rozumně silného naftového motoru se sedmistupňovým automatem zaujala, máme bohužel špatné zprávy. V tuto chvíli se ji nenajdete v ceníku ani konfigurátoru. Jde přitom o velmi zajímavou volbu pro pohodlné cestování, ale chybu jistě neuděláte ani s dostupnou manuální převodovkou.

Kombík umí být pohodlný i s příplatkovými 18“ disky, ale ty hůře snášejí rychlé příčné nerovnosti. Ne že by se podvozek rozvibroval tak, aby pneumatiky kriticky ztratily kontakt s vozovkou, ale pokud letíte až příliš velkým tempem, pohyby kol nahoru a dolů nejsou zcela elegantní a přesvědčivé – na menších kolech to bude jistě lepší, protože silnici bez extrémních zlomů megane žehlí dosti elegantně. Máme zde volbu jízdních režimů, která mění odezvu plynu, řazení (u EDC), podsvícení a ve sportovním nastavení vám pouští do reproduktorů syntetické dunění – valný efekt nemá a jde o v podstatě zbytečné tlačítko na středovém tunelu.

Slibované mírné ztuhnutí řízení prakticky nezaznamenáte a s motorem s 85 kW vás akčnější jízda prostě nečeká, vlastně ji ani nelze očekávat. I tak se ale vyplatí sledovat, zda Megane s takovouto konfigurací nenajdete ve skladovkách, případně pokud bude s automatem opět k dispozici. Pro klidného řidiče jde o parádní kombinaci nízké spotřeby a pohodlí díky automatické převodovce, navíc zřejmě bude za velmi atraktivní peníze.

Tím se dostáváme k dalšímu ožehavému tématu testu – struktura výbav se lehce změnila a kdybyste si chtěli objednat tento konkrétní stupeň Intens, v konfigurátoru nepochodíte a prodejce v dealerství pokrčí rameny. Tak se podívejme na to, co se objednat dá. Naftový motor ano, automat ne. Základem je výbava Equilibre s dvouzónovou automatickou klimatizací, LED světly (ty má po faceliftu megane v základu a fungují velmi dobře), předními i zadními parkovacími senzory, všemi okny v elektrice, elektricky stavitelnými a vyhřívanými vnějšími zrcátky a 7“ displejem systému Easy Link.

Z hlediska vybavenosti bez příplatků odpovídá testovanému vozu nejlépe provedení Techno s hands free přístupovou kartou, rozšířenou nabídkou asistenčních systémů, 17“ litými koly, 9,3“ infotainmentem, obstojně fungující korekcí jízdní dráhy v pruzích a automatickým přepínáním dálkových světel a jíž zmíněnými zbytečnými „jízdními“ režimy Multi Sense. To je za 615 tisíc korun bez příplatků solidní nabídka (ale jak jsme si již řekli, s manuální převodovkou) a pokud využijete výkupní bonus, dostáváte se na 595.000 Kč – oboje je v dnešní době drahých aut navzdory drobným nedostatkům dobrá cena.