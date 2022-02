Oficiálně se jmenuje Renault Megane E-Tech 100% elektrický. Nebude však trvat dlouho a rozlišit, co má vlastně pod kapotou, bude snadnější než kdy dříve.

Hrábne si? Inu, jak kdy… Ve Španělsku jsme měli k dispozici výhradně 160kW provedení meganu, k němuž se automaticky pojí i větší 60kWh akumulátor (váží necelých čtyři sta kilogramů). Vůz by měl na jedno nabití ujet až 450 kilometrů a zvládá rychlonabíjení výkonem až 130 kW (z nuly na sto procent vůz nabijete asi za hodinu a čtvrt), i v ideálních teplotních podmínkách nám však palubní počítač ukázal dojezd okolo 320 kilometrů na téměř plně nabitou baterii. S kolegou proplouváme poměrně klidným centrem Marbelly a hned zprvu si všímáme několika detailů: Megane E-Tech je i na dvacetipalcových kolech pohodlnější než už tak dost pohodlný Volkswagen ID.3, mezi námi a podvozkem je snad zvukotěsná stěna, i na nejnižší úroveň rekuperace (mezi čtyřmi úrovněmi lze přepínat páčkami pod volantem), kdy bychom čekali spíše plachtění, vůz něco málo dobíjí (do 2 kW) a řízení má až překvapivě strmý převod. Ani na malých kruháčích není nutné ručkovat, což s nekruhovým volantem obecně není žádný velká výhra. TEST Mercedes-Benz EQA 250: Zlatíčko do zásuvky jen pro holky? Tak to pozor! Opouštíme město a vydáváme se do zhruba 130 kilometrů vzdáleného města Antequera. Máme na to 2,5 hodiny, takže bylo jasné, že dálnici pouze lízneme, i ten kousek nám ale stačil k tomu, abychom v rychlostech na 120 km/h bědovali nad aerodynamickým svistem kolem vnějších zrcátek. Zatímco ruchy od podvozku tu stále prakticky nejsou slyšet (i odvalování kol slyšíme jenom vzdáleně), kolem zrcátek dost fouká. Však jsou to pořádné plácačky a v kontextu toho moc nechápu, proč se Renault nevybodnul na výsuvné kliky dveří, jejichž reálný přínos efektivitě jízdy nepoznáte. Sjíždíme na okresky s minimálním provozem a zkoušíme, co podvozek v kombinaci se 160 elektrickými kilowatty dokáže. Že přestanou přední kola příval výkonu a točivého momentu dříve či později stíhat, mi bylo jasné už od začátku, problém je ale v tom, že ve volantu necítíte, co se pod vámi děje. Řízení je sice strmé a hodí se i pro sportovní jízdu, na nástup nedotáčivosti vás ale řízení neupozorní a předek se prostě začne hrnout po tečně ven. Kdyby aspoň přední kola lehce „zatahala“ za volant, ale ani to se tady neděje. Nový elektrický Lexus RZ 450e jako by z oka vypadl Toyotě a Subaru! Porovnejte je ve velké galerii Je fakt, že silnice ve Španělsku kloužou o něco více než ty české, i když jsou naprosto suché, ale představte si, že se tohle stane řidiči s ještě mokrým řidičákem. Jak asi zareaguje? Nedalo nám to a vyzkoušeli jsme, jak se přední kola poperou s přívalem výkonu a točivého momentu při rozjezdu z místa. Pro jistotu volíme i sportovní režim, k našemu překvapení si ale kola ani nehrábla. Stačilo udržovat přímý směr, ale běda vám, jestli s volantem pootočíte – to se pak kola zase splaší, ale řízení vám o tom nedá vědět. Možná si říkáte, proč to tak řeším, když se dnes bavíme o módním elektromobilu, navíc s předním pohonem. Jenže tahle stylovka je také překvapivě rychlá a tohle si musejí řidiči uvědomit. Na stovce je za 7,5 sekundy, tedy zhruba stejně rychle jako ostřejší hatchback nebo Škoda Octavia RS iV, která na přední kola posílá 180 benzin-elektrických kilowattů. Škoda Octavia RS iV konečně v pohybu. Nemá žádný zvuk, ale hlavně že je eko Vezete si asi o tři metráky více hmotnosti než u meganu hatchback se spalovacím motorem a automatem (TCe 160 EDC), ten ale nachytá elektrický E-Tech nanejvýš na maximální rychlosti (160 km/h). Hmotnost navíc přitom řidič až tak nevnímá, protože je až pod ním a tlačí těžiště níže. Fakt bych neřekl, že řídím auto o provozní hmotnosti přes 1,7 tuny. Je tady potenciál udělat Megane E-Tech zábavnější, dokud ale nebude mít komunikativnější řízení, nebude to ono. Při běžném dojíždění do práce vám to ale nepřijde. Prostě sedíte v pohodlném křesle, šlapete na pedály a točíte volantem. Budete spokojení, protože z pohledu běžného uživatele, který chce jenom jezdit, nemá Renault Megane E-Tech zásadní nedostatky. A zřejmě dojedete i dost daleko. Náš průměr v ideálních podmínkách činil 16,9 kWh/100 km, baterie s využitelnou kapacitou 60 kWh by vám tak měla vystačit na zhruba 350 kilometrů. Ovšem bez výraznějšího omezování komfortu.