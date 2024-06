Renault má po krachu jednání s VW nového partnera. Elektrické Twingo postaví s Číňany

Skoro to vypadalo, že na evropském dostupném elektromobilu budou spolupracovat dvě významné evropské značky. Ale jednání mezi Renaultem a Volkswagenem nedospěla ke zdárnému výsledku – každý si půjde svou vlastní cestou. Výkonný ředitel francouzské automobilky Luca de Meo označil krach jednání na summitu VivaTech v Paříži za promarněnou příležitost, trvala totiž mnoho měsíců. Volkswagen před několika dny oznámil, že vůz s cílovou cenou do 20.000 eur vyvine sám bez partnera – německá média hlásí, že by se mohl vyrábět u nás v České republice.

Francouzi partnera v tuto chvíli mají: „Vývoj vozu bude probíhat s čínským partnerem, abychom snížili časovou náročnost vývoje a náklady,“ uvedl mluvčí Renaultu, jak hlásí agentury Bloomberg a Reuters. Dále uvedl, že design a složitější technické aspekty vozu budou vyvíjeny ve Francii pod vedením divize elektrických vozů Ampere.

Dle agenturních i zákulisních zpráv si Renault od této spolupráce se zatím nejmenovaným partnerem slibuje, že se lépe naučí, jak rychleji vyvíjet elektromobily. Twingo by mělo jít na trh již v roce 2026, de Meo na setkání akcionářů uvedl, že se zřejmě bude vyrábět ve Slovinsku, tak jako doposud aktuální model.

S mezinárodní spoluprací na elektromobilech má Renault již poměrně bohaté zkušenosti. Jeho značka Dacia nabízí už nějakou dobu dostupný bateriový Spring, který původně vycházel z indického Renaultu Kwid. Poté se z něj stal čínský Renault City K-ZE, aby v roce 2020 dorazil do Evropy jako vůz se znakem rumunské značky. Na český trh vstoupil Spring před lety se základní cenou 449.900 Kč, nyní je nabízen od 419.900 Kč v základním provedení Essential.