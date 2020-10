Za volantem hybridního Renaultu Clio E-Tech: Sesadí Toyotu z trůnu? Šanci má!

Že se dnes automobilky neobejdou kvůli čím dál přísnějším emisním normám bez elektrifikace, je známá věc. Zatímco v minulosti byly hybridní pohony vyhrazeny hlavně větším a těžším modelům, dnes prostupují i do malých vozů a crossoverů. Dosud byla výjimkou vlastně jen japonská Toyota, která má s hybridy v malých vozech mnohaleté zkušenosti a konkurence se na ni začíná dotahovat až nyní, kdy už není jiná cesta. Měla by se mít na pozoru.

Renault to vzal minulý týden s novými hybridy z jedné vody načisto. Kousek od Příbrami představil novinářům plug-in hybridní crossover Captur, kombi Megane Grandtour a full-hybridní Clio. Všechny s přídomkem E-Tech. Plug-in hybridní captur, se kterým jsem se na prezentaci svezl ve vláčku za školitelem české dealerské sítě značky Renault, mně na první dobrou velice mile překvapil. Nezůstalo ale pouze u něj.

Co se Renaultu týče, je Clio E-Tech nejlevnější cestou k elektrifikovanému modelu. Na rozdíl od capturu, který se s plug-in hybridním pohonem nabízí pouze v nejvyšší výbavě Intens a cena i kvůli tomu činí 730.000 Kč, si můžete full-hybridní clio pořídit s výbavami Zen, Intens i R.S. Line, přičemž cena ani v nejdražším případě nepřekračuje 540.000 Kč. Nabízí se srovnání s tím, kolik potřebujete na nový tříválcový hybridní yaris (85 kW). Ten totiž stojí nejméně 460.000 Kč v linii Active a nejdražší provedení Premiere Edition je za 555.000 Kč (v akci od 534.000 Kč). Podobná cenová hladina je v daném segmentu logická.

Stejně jako plug-in hybridní captur se ani full-hybridní clio bez externího dobíjení od běžných spalovacích verzí vzhledově prakticky neliší. Poznáte jej pouze plaket E-Tech Hybrid na sloupcích B karoserie a víku kufru, jinak je všechno při starém. Uvnitř přibylo tlačítko EV pro rychlou aktivaci elektrického módu v digitálním přístrojovém štítu a před řidičem je vedle ukazatele stavu palivové nádrže i ukazatel stavu nabití baterie.

S elektrifikací se počítalo od samotného začátku, takže omezení dané zástavbou hybridní techniky jsou minimální. Přesto se najdou. Objem nádrže se zmenšil ze 42 na 39 litrů a kufru má 299 litrů základního objemu namísto 391 litrů. Pokud si objednáte i rezervní kolo, smrskne se objem na 243 litrů. Clio E-Tech také nabralo na váze. Jeho hmotnost činí 1313 kg, což je o 90 kg více než v případě ryze spalovací verze TCe 130 s automatickou převodovkou. Tu však nyní najdete pouze v ceníku skladových vozů.

Jednoduše pohodový hybrid

Všechny nové hybridy Renaultu mají v zásadě stejnou pohonnou techniku, Clio E-Tech se však vymyká kvůli menší baterii a nemožnosti externího dobíjení. Základem pohonu je přepracovaná zážehová šestnáctistovka SCe s výkonem 67 kW a točivým momentem 144 N.m, doplněná o trakční elektromotor s 36 kW a 205 N.m a startér-generátor s 15 kW a 50 N.m. Systémový výkon je 103 kW (140 koní), což je o 14 kW (20 koní) méně než u plug-in hybridů.

Malým zázrakem je zcela nová sekvenční převodovka Multi-Mode, která nemá spojku a synchronizaci zajišťuje elektromotor. Má čtyři rychlosti pro spalovací motor, dvě rychlosti pro elektromotor a nabízí až patnáct variant spolupráce mezi jednotlivými motory. Také Clio E-Tech se rozjíždí na elektřinu, což je velké plus s ohledem na jemnost, ale hlavně živost reakcí na sešlápnutí plynu. Nehledě na to, že je to naprosto tichá a čistá varianta, kterou oceníte hlavně ve městě. Renault říká, že až 80 % doby jízdy po městě tráví Clio E-Tech v elektrickém režimu, takže se ani nedivím udávané městské spotřebě v rozmezí 4,4 až 4,7 l/100 km.

Zbývá si to jenom ověřit. Namísto korzování na okreskách jsme proto v rámci testovací jízdy zamířili do Příbrami, kde se mohlo hybridní clio blýsknout především. Ono se mu to dařilo už po cestě do města. Je sice těžší než srovnatelně výkonný ryzí spalovák, ale jeho hmotnost je díky 1,2kW a necelých 40 kg vážícímu akumulátoru umístěnému přímo nad zadní nápravou lépe rozložená.

Už běžné clio jezdí skvěle, to hybridní ale působí vyváženěji a tak nějak dospěleji. Navíc to není žádný louda. Na stovce je za 9,9 sekundy, o necelou sekundu pomaleji než Clio TCe 130 s dvouspojkovým automatem, a umí se rozjet až na 180 km/h, takže brzdou provozu nebudete. Ani my jsme nebyli. Naopak jsme se městu blížili docela svižně a po cestě sbírali energii do akumulátoru. A tady nastává jedna potíž…

Pokud znáte Renault Captur, víte, že má v kombinaci s automatem malý by-wire volič, do nějž stačí pouze lehce ťuknout a je vymalováno. Jenže clio má klasický velký volič s pojistkou, kterou musíte při každém přepínání z „déčka“ na rekuperační režim B stlačit a teprve pak lze s voličem pracovat. Nejde to moc snadno, navíc kroky voliče jsou tak krátké, že jsem si tam při neopatrnosti šoupnul místo „déčka“ (při změně z režimu B na D) neutrál. Kdyby se režim B dal aktivovat vychýlením voliče do strany, je po problému.

Dobrou zprávou ale je, že se akumulátor rekuperací dobíjí velice rychle. Netrvalo dlouho a měl jsem zásobu tak na 3 kilometry čistě elektrické jízdy (podle ukazatele šest dílků z osmi, na plnou baterku vůz ujede asi 4 km), to ale nebylo mým cílem. Elektřinu jsem chtěl využívat hlavně při rozjezdech a popojíždění, při plynulé dopravě jsem nechával naskakovat spalovací motor a z kopců se hodilo využívat rekuperační mód B místo klasických brzd. Clio při rekuperačním brzdění dokonce rozsvěcuje brzdová světla, stejně jako elektromobily.

Všechno samozřejmě záleží na aktuální dopravní situaci, i kdyby ale spalovací motor v hybridním cliu soustavně naskakoval a zhasínal, moc by mi to nevadilo, protože nejde o nic rušivého. Bavila mě i rekuperace a hlavně možnost ovládání vozu téměř jedním pedálem, trochu zvyku ale bude požadovat dávkování klasických brzd v případě, že dobíjíte režimem B. Zatímco u capturu mi „hybridní“ brzdy přišly velmi dobře naladěné, u clia jsem v „béčku“ hůře rozeznával moment nástupu klasických brzd těsně před zastavením například před kruhovým objezdem, Potřebujete je na dobrzdění z rychlosti okolo 7 km/h.

Cesta zpátky se už nesla v trochu dynamičtějším tempu, v němž jsem se přesvědčil, že výkon hybridnímu cliu opravdu nechybí. Má okamžitou reakci na plyn, s plynem na podlaze vystřelí jako z praku, ale akceleraci nedoprovází hučení motoru v otáčkách jako u hybridních toyot s převodovkami e-CVT. Tím neříkám, že by bylo hybridní clio lepší či horší než nová Toyota Yaris Hybrid (v testu ji budeme mít až za pár týdnů), první ohlasy kolegů po jízdě s Toyotou jsou ale velmi pozitivní.

Závěr

Jak jste jistě pochopili, nešlo o standardní testovací režim, což má ale také výhodu. Clio E-Tech jsem do teď neznal, ale dá se s ním velmi rychle sžít. Až na ty hybridní brzdy ve specifických situacích. Jel jsem ekonomicky i dynamicky, přesto spotřeba paliva činila zajímavých 4,8 l/100 km.

Nabídka pohonných jednotek clia dle aktuálního ceníku prořídla (chybí tříválec TCe 100 včetně kombinace s převodovkou X-Tronic, nafťák 1.5 dCi i vrcholný čtyřválec TCe 130 EDC, jsou jen v ceníku skladových vozů), takže bych se nedivil, kdyby se hybrid stal pro řadu zájemců automatickou volbou. Je dražší, ale nikoliv předražený a jízda s ním je až na pár „drobností“ velmi příjemná.