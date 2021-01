Renault Captur E-Tech v dlouhodobém testu: Povedený start! Rychlík to ale není

Konkrétně se bavíme o zrychlení z nuly na za 10,1 sekundy a maximální rychlosti 173 km/h (135 km/h v EV režimu). Captur E-Tech tedy není žádná střela a zejména na dálnici to je znát. Do nějakých 120 km/h zrychluje relativně svižně, pak mu ale začnou docházet síly. Nechápejte mě špatně - Captur E-Tech není pomalý, jde ale o ukázku toho, že kombinovaný výkon není až tak klíčový. Pokud navíc nebudete nabíjet ze sítě, se spotřebou se dostanete na úroveň výrazně levnějších turbobenzinů.

Abychom průběžně nepsali pouze domněnky, ale měli naše pocity z řízení a fungování nového plug-in hybridního systému potvrzené a vysvětlené, zastavíme se s „naším“ capturem ve Školícím centru Renault na pražském Střížkově, kde vůz probereme hlouběji přímo se školiteli české dealerské sítě Renault. To se vždycky hodí, protože tito lidé znají daná auta do posledního šroubku. Za těch zhruba tisíc kilometrů, které jsem s capturem v poslední době najel, mám docela dost otázek, ptát se ale můžete i vy, a sice prostřednictvím diskuse pod tímto článkem. Odpovědi přineseme v dalších dílech dlouhodobého testu.

Zatímco během prvního krátkého seznámení můžete některé vlastnosti vozu přehlédnout, během delšího soužití dříve či později vyplynou na povrch. V případě Renaultu Captur a mé osoby je to například ne zcela ideální umístění ovladačů pro stahování oken – asi mám moc dlouhé předloktí či co, ale pokud chci stáhnout boční okno, loket musím cpát nepřirozeně za sebe. Takových vlastností může postupem času vyplynout více, proto mám tahle delší soužití tak rád.

Aby se člověku dostal jakýkoliv produkt pod kůži, je potřeba delší soužití. A protože jsou pro Renault nové plug-in hybridní modely v současnosti nesmírně důležité, dal nám pro účely redakčního testování elektrifikovaného capturu „o něco“ více času. Konkrétně tři měsíce, během kterých budeme nesčetněkrát nabíjet, zatáčet, brzdit, rekuperovat, nakládat, vykládat, otevírat, zavírat, nastupovat, vystupovat, jezdit daleko i poskakovat v kolonách, zkrátka používat vůz tak, jako by se jednalo o jediné auto do rodiny.

Během prvních seznámení bývám plný nadšení. Od zástupců automobilek si rád poslechnu, co by dané auto mělo umět a pak se snažím nově nabyté poznatky ověřit v praxi během krátkého svezení. Málokdy během něj ujedeme více než pár desítek kilometrů, obzvlášť v době kovidové, kdy jsme se na tiskovkách točili po skupinkách, a kontakt lidí býval omezen na nezbytné minimum.

Renault na podzim loňského roku elektrifikoval své nejdůležitější modely. Zatímco městské clio dostalo nový full-hybridní pohon E-Tech, modely Megane Grandtour a Captur mají rovnou plug-in hybrid se stejným označením, ale mnohem větším akumulátorem. Změna to byla zásadní, očekávaná, a po prvním svezení s hybridním cliem i capturem se nebylo kvůli čemu rozčilovat. Auta jsou zajímavá jak technikou, tak i výbavou. A že jsou dražší než ekvivalenty s ryze spalovacími motory? To je dnes až na pár výjimek běžná praxe.

Výše popsaným stylem lze bez externího nabíjení jezdit za nějakých šest litrů Naturalu na sto kilometrů, což by vzhledem k objemu nádrže mělo vystačit na více než 600 kilometrů jízdy. Zda to tak bude doopravdy, teprve uvidíme. První velká cesta napříč republikou nás čeká až o tomto víkendu, navíc ve dvou a s plným kufrem.

Přestože se Captur E-Tech pyšní papírovou spotřebou paliva 1,4 l/100 km, palubní počítač příliš vysokým číslem dojezdu nešokuje. Dojezd na plnou 39litrovou nádrž benzinu se pohybuje okolo 520 km, plně nabitý 9,8kWh akumulátor by měl vystačit na 50 až 65 km jízdy. Máte-li nabito, systém bude vždy upřednostňovat jízdu na elektřinu, leda byste mu to v infotainmentu „zakázali“ příkazem pro udržení aktuální kapacity akumulátoru. I tehdy bude muset systém baterii průběžně dobíjet motorem, což vás třeba na dálnici může trochu vylekat. Třeba když plynule zrychlujete a motor najednou z ničeho nic začne „řvát“. Nejde jenom o vlastnost capturu – totéž v testu dělával i plug-in hybridní megane se stejným pohonem.

Kolik za něj?

Plug-in hybrid je nejdražší verzí z celé nabídky Renaultu Captur. Nabízí se pouze ve vyšší ze dvou výbavových verzí (Intens) a v rámci akční nabídky nyní vychází na 735.000 Kč. Dalších 10.000 Kč pak můžete ušetřit díky bonusu za výkup starého vozu. Aktuálně však Renault v Česku nabízí pouze skladovky modelového roku 2020 a v ceníku platném od 1. ledna 2021 nenajdete turbodiesel ani nejsilnější provedení TCe 155, které jsme testovali loni. Šlo o takřka plně vybavený vůz s ceníkovou cenou 653.000 Kč.

„Náš" plug-in hybrid se po dovybavení blíží osmi stům tisícům korun. Za podobné peníze můžete mít spoustu jiných a daleko větších aut, avšak žádný městský crossover do zásuvky - Captur E-Tech je totiž jediné plug-in hybridní B-SUV na trhu. V Česku s ním nemusíte řešit dálniční poplatky, můžete parkovat v zónách placeného stání (EL značky nejsou problém), abyste ale skutečně využili všechny benefity plug-in hybridního pohonu, musíte nabíjet z elektrické sítě. Plnou baterii máte za 3 až 5 hodin.

Zatím záměrně jezdíme hlavně v hybridním režimu, v jednom z dalších dílů si však řekneme, zda je z dlouhodobého hlediska možné držet se kolem deklarované spotřeby 1,4 l/100 km a co to z hlediska uživatele přináší za specifika. Ono se snadno řekne, že prostě připíchnete auto do sítě doma a v práci, ale když bydlíte na sídlišti a v garáži máte dvě nabíječky na čtyři elektrifikovaná auta, není to úplná samozřejmost.

Renault Captur: Souhrn cen Základní cena vozidla 410.000 Kč (TCe 90 Zen/67 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 735.000 Kč (E-Tech 160 Intens/117 kW) Cena testovaného vozidla 789.000 Kč (E-Tech 160 Intens/117 kW)

Technické údaje: Renault Captur E-Tech 160 Rok • stupeň výbavy 2021 • Intens

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 598 cm 3

Nejvyšší výkon 68 kW (91 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 600 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 144 Nm při 3 200 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 10,1 s

Nejvyšší rychlost 173 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 4 stupňů

Zákl. objem zavazadlového prostoru 265 l

Objem palivové nádrže 39 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 564 kg • 2 060 kg

Prům. spotřeba: komb. 1,4 l/100 km

Rozvor náprav 2 639 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 560 mm • 1 547 mm

Rozměr pneumatik 215/60 R17

Rozměry: délka × šířka × výška 4 227 × 1 797 × 1 576 mm

Základní výbava: 6 airbagů, litá 17palcová kola, full LED přední světlomety, zadní parkovací senzory, multimediální navigační systém EasyLink 7", 7" digitální přístrojový štít, automatická klimatizace, poloautomatická parkovací brzda, hands-free karta Renault, elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka, elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, čalounění v kombinaci látka/umělá kůže, zatmavená zadní skla, dvoubarevná karoserie, Active Emergency Braking System s detekcí chodců a cyklistů, varování před opuštěním jízdního pruhu s aktivní korekcí jízdní dráhy, tempomat s omezovačem rychlosti, volant potažený umělou kůží a další.

Volitelná výbava: Pack Bose Plus: Multimediální a navigační systém Easy Link 9,3", Prémiový audiosystém Bose s 9 reproduktory včetně subwooferu (22.000 Kč), Pack Parking 360 Plus: Přední, boční, zadní parkovací senzory, inteligentní parkovací asistent Easy Park Assist, kamerový systém 360° (15.000 Kč), Pack Winter: Vyhřívaný volant, vyhřívaná přední sedadla, volant potažený jemnou kůží (10.000 Kč), 17" litá kola Bahamas, šedá Erbé s diamantovým efektem (2500 Kč), bezrámečkové elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko (2000 Kč), indukční nabíječka telefonu (2500 Kč).