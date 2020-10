S Renaultem Captur E-Tech poprvé v ČR: Jezdí skvěle a za málo, i díky Formuli 1

Renault na český trh v uplynulých týdnech uvedl hned tři nové hybridní modely: full-hybrid Clio E-Tech schopný ujet na elektřinu asi 4 km, a dvojici plug-in hybridů Captur E-Tech a Megane Grandtour E-Tech, které umí bez lokálních emisí ujet až 65 km. České zastoupení značky v minulém týdnu uspořádalo prezentaci k těmto modelům, přičemž já se během ní zaměřil na plug-in hybrid Captur E-Tech.

Důvod je prostý: jde o crossover, které jsou dnes populární, navíc captur platí za jeden z nejprodávanějších modelů ve svém segmentu. Je také levnější než technicky shodný Mégane Grandtour E-Tech, a to se na našem trhu nabízí výhradně v nejvyšší výbavě Intense. A abych byl úplně přesný, jde o první plug-in hybridní B-SUV na trhu.

Nové plug-in hybridy automobilky Renault jsou zajímavé už svou technikou. Sází na atmosférický čtyřválec 1.6 SCe, který však byl pro použití v plug-in hybridech náležitě upraven. Došlo k opatřením pro snížení tření, dostal nové ojnice, a přestože nemá přímé vstřikování paliva, kvůli přísným emisním normám musel být vybaven filtrem pevných částic.

Výkon samotného spalovacího motoru činí 68 kW (91 koní), celkový výkon plug-in hybridní jednotky je 117 kW (160 koní). Šestnáctistovku doplňují dva elektromotory: hlavní, s výkonem 51 kW (68 koní) a pomocný, který má na starosti synchronizaci převodovky (skříň nemá spojku ani synchronizátory). Renault říká, že za vývojem sekvenční převodovky stojí více než 150 patentů a zkušenosti z Formule 1, lépe řečeno využití technologií z F1 v sériových vozech. Převodovka využívá zubovou spojku, dva stupně pro hlavní elektromotor a čtyři stupně pro spalovací motor.

Bez ohledu na stav nabití akumulátoru, který řidič vidí na přístrojovém štítu, se vůz rozjíždí na elektřinu. Má to jasné výhody: při rozjezdu máte okamžitě dostupný točivý moment elektromotoru, rozjezdy jsou naprosto tiché, což ocení zejména ti, kteří mají okna domu u rušných křižovatek, a v neposlední řadě se bude na křižovatkách lépe dýchat. Nezáleží přitom, zda se bavíme o plug-in hybridech Captur E-Tech a Megane Grantour E-Tech či full-hybridu Clio E-Tech. Technika těchto vozů je stejná a liší se velikostí akumulátoru a celkovým výkonem (Clio E-Tech má 140 koní namísto 160).

Captur do zásuvky od toho s ryze spalovacím motorem na první pohled prakticky nemáte šanci rozeznat. Zásuvka pro nabíjecí kabel je pod víčkem vzadu vpravo, na druhé straně je schované hrdlo palivové nádrže s objemem 39 litrů namísto původních 46. Že jde o hybrid, značí plaketa E-Tech na zádi a technicky zdatnější jedinci si při pohledu na podvozek všimnou víceprvkové zadní nápravy místo vlečených ramen. Praktičnost utrpěla pouze částečně. Capturu navzdory umístění 9,8kWh akumulátoru před zadní nápravou zůstala posuvná zadní lavice, objem kufru se však zmenšil z 388 až 520 litrů (v závislosti na poloze lavice) na 265 až 379 litrů.

Hurá do vláčku

Prezentace hybridních renaultů se nesla v trochu jiném duchu, než v jakém podobné akce probíhají. Namísto „tady máš klíče a jeď“ jsme byli rozdělení do pětičlenných skupin a jeli ve vláčku za školitelem české dealerské sítě Renaultu, který o autě věděl naprosto všechno. Nešlo o zkoušky dynamiky ani reálné dlouhodobé spotřeby, na to 30 kilometrů jízdy nestačí, navíc zkušební vozy byly nabité plně téměř. Šlo o to si vyzkoušet, jak systém funguje, jak se projevuje v různých jízdních režimech, a jak se změny na podvozku projevily na jízdních vlastnostech.

První dobrou zprávou je, že je systém plug-in hybridního capturu naprosto intuitivní a blbuvzdorný. Uvnitř jsou všechny ovládací prvky rozmístěny tak, jak je známe z ryze spalovacích verzí, digitální přístrojový štít je stejně přehledný jako doposud, jen přibylo zobrazení toků energií a na displeji infotainmentu si můžete velice snadno zobrazit i detailní přehled o jízdě. I volič automatické převodovky je stejný jako doposud, jen přibyl rekuperační režim B, díky kterému nemusíte s trochou předvídavosti téměř vůbec využívat konvenční brzdy. Ovládat vůz výhradně jedním pedálem však nelze.

Na první seznamovací jízdu vyjíždím s celkovým dojezdem 514 km, 43 km by přitom měl být vůz schopen ujet pouze na elektřinu. Záleží i na tom, kolik komfortních systémů využíváte, klimatizace však elektrický dojezd snížila asi jen o kilometr. Vůz nejdříve využívá především elektromotor, v případě potřeby ale do procesu znatelně, ale nijak rušivě připojí spalovací motor. Systém musí myslet na to, že je potřeba motor prohřát, aby se nestalo, že po čtyřiceti kilometrech, kdy vám dojde šťáva, naskočí bez správné provozní teploty.

Netrvá dlouho a jízda je prakticky kompletně v kompetenci elektromotoru. Renaultu se podařilo dobře naladit „hybridní“ brzdy – jsou citlivé, ale dobře se dávkují a přechod mezi „elektrickým“ a hydraulickým brzděním není skokový. Troufám si tvrdit, že jsem stejně většinu času brzdil hlavně přepnutím převodovky do režimu B, nicméně i sama automobilka tvrdí, že je zpomalování výraznější v závislosti na tom, jak je nabitý akumulátor. Míru rekuperace si nastavit nemůžete, navíc baterie není nafukovací. Nebyl dostatečný prostor na to vyzkoušet, jak se rekuperace chová s nabitým a vybitým akumulátorem, z informací automobilky však vyplývá, že vůz rekuperuje pouze v případě, že má volnou kapacitu.

Nastavení jízdních režimů je otázkou okamžiku. Přímo pod displejem infotainmentu si můžete rychle navolit ryze elektrický mód, v němž vůz zvládá rychlosti až 135 km/h. Hned vedle je tlačítko s piktogramem kytičky (Multi Sense), po jehož stisknutí můžete nastavit režimy Pure, Sport a MySense. V tom sportovním auto zbystří, rychle reaguje na sešlápnutí plynu a díky síle elektromotoru vám připadá, jako by byl captur vystřelený z praku.

Není to sporťák – na stovce je za 10,1 sekundy, tedy o půl sekundy pomaleji než běžný captur s motorem TCe 130 (96 kW) a převodovkou EDC, okamžitá pomoc elektromotoru je ale znát a je hezky návyková. Průběh zrychlení je krásně plynulý, skoro jako by auto ani nemělo převodovku, respektive mělo jednostupňovou převodovku jako elektromobily. Řazení samozřejmě odvodíte podle zvuku motoru, troufám si však tvrdit, že je daleko hladší než u dvouspojkek EDC v konvenčních verzích modelu.

Vedle toho existuje i možnost uchovat energii v akumulátoru, tady však přichází drobné specifikum. Zatímco třeba v plug-in hybridní Škodě Superb si přesně určíte, kolik energie chcete jízdou dobít, systém E-Tech umí akumulátor jízdou dobít nanejvýš na 40 %, tedy asi na 20 km čistě elektrické jízdy. Nemusí to přitom znamenat, že během dobíjení začne captur hltat benzin po litrech. Podle školitele dealerské sítě Renaultu, který s vozem údajně najel zhruba 5000 km, se spotřeba při rychlosti 120 km/h pohybuje pod hranicí 5 l/100 km, což není nic hrozného.

Během jízdy průběžně zkouším všechny jízdní režimy, zrychluji plynule i razantně, brzdím konvenčními brzdami i režimem B sekvenční převodovky, ani v jednom případě mi ale nepřišlo, že by se vůz choval nestandardně, respektive vykazoval chování, na které bych si musel zvykat.

Už běžný captur má skvěle naladěný podvozek, u hybridu ale musíte počítat s citelně vyšší hmotností. Konkrétně se bavíme o více než dvou metrácích v porovnání nejsilnější třináctistovkou TCe (113 kW, 155 koní), kterou jsme testovali letos v dubnu. Jízda s hybridem není tak lehkonohá, tlumiče mi přišly utaženější, jízda však není nekomfortní a zachovává si vysoké standardy běžných verzí. Není tu převodovka EDC, takže odpadlo cukání po náhlém ubrání plynu a díky rozjezdům na elektřinu se s vozem i jemněji manévruje.

Opravdu jezdí skoro zadarmo, ale...

Captur mám rád a vyzkoušel jsem jich dost, ten plug-in hybridní mi ale mixem jeho vlastností připadá suverénně nejlepší. Ne vždy lze tohle o plug-in hybridech po srovnání s běžnými verzemi říci. Mou výslednou spotřebu 1,3 l/100 km můžete, ale také nemusíte brát vážně. První případ vyžaduje časté nabíjení, nanejvýš cesty do práce, z práce na nákup či pro děti do školy, bez nabíjení a s plynem věčně na podlaze na takový výsledek zapomeňte.

Přitom u plug-in hybridů to s nabíjením zase není tak složité jako. 9,8 kWh akumulátor nabijete z běžné domácí zásuvky za pět hodin, s wallboxem jste na plné kapacitě za tři hodiny. Otázkou zůstává, zda akceptujete základní cenu 730.000 Kč. Bavíme se o nejdražší verzi nabídky, která je sice skvěle vybavená (E-Tech se prodává pouze ve výbavě Intens), pořád ale vychází o 160.000 Kč dráž než srovnatelně výkonný, ale nesrovnatelně dynamičtější turbobenzin TCe 155 s převodovkou EDC.