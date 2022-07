Radosti Spotřeba paliva Naladění podvozku Atraktivní design Povedené jízdní vlastnosti Starosti Absence dvouzonové klimatizace Zastaralý kamerový systém Nucené zatahování ruční brzdy Místy laciné plasty v interiéru 8 /10

Prémiové značky dávno pochopily, že si řada lidí kupuje vozy SUV pro atraktivní design a na praktičnosti jim až tak moc nesejde. To by se jinak nedařilo BMW X4, Mercedesu GLC Kupé, ani Audi Q3 Sportback, natož Audi Q8. Pokud se vám právě tento segment zamlouvá, museli jste donedávna sáhnout hluboko do kapsy, protože běžná konfekce nic takového nenabízela.

Zatím se v Evropě reálně příležitosti chopil pouze Renault s Arkanou, která dodnes prakticky nemá přímého konkurenta. Ano, Citroën vytáhl větší verzi C4 s přívlastkem „X“, ale vzhledem k použití stejné platformy CMP je celkově menší. Navíc její extrovertní design nemusí sednout každému. Peugeot zase oprášil číslovku 408, ale ta je pro změnu o píď větší, a navíc si na ni musíme počkat do podzimu.

Čerstvé změny

Že se Renaultu vyplatilo vsadit na divokou kartu, svědčí prodeje. Za první letošní půlrok je Arkana třetím nejžádanějším modelem (403 registrací), hned za Cliem (800 registrací) a Capturem (472 registrací). Navíc aktuálně prošla nenápadnou modernizací, nebo spíše restrukturalizací nabídky.

Ještě na jaře stála Arkana ve výbavě R.S. Line se silnějším motorem TCe 160 EDC 843.000 Kč. Dnes už za ni zaplatíte 864 000 Kč. Nutno říct, že se mírně změnily i prvky výbavy a například za skvostnou oranžovou metalízu Valencia už nemusíte připlácet 10.000 Kč. Zároveň přibyla nová výbava E-Tech Engineered, která po vzoru ostatních modelů opticky odlišuje hybridní verzi pomocí černého laku a zlatých doplňků.

Souhra protikladů

R.S. Line je tedy to nejlepší, co Arkana s konvenčním pohonem může dostat a také podle toho vypadá. Ten lak jednoduše chcete, protože vozu dodává obrovskou porci sexappealu, zvláště s 18palcovými koly Silverstone zdobených červeným proužkem. Tato verze má i specifický nárazník s šedou lakovanou lištou a černou výplní. Vzadu sportovního ducha podtrhuje šedý „difuzor“ s falešnými koncovkami výfuku. Ten je pouze jeden a navíc svedený „do země“.

Že se jedná o plnohodnotné SUV, dává Arkana najevo mohutnou přídí s full LED světlomety od nejnižší výbavy, plastovými lemy blatníků a masivními prahy, které jsou naštěstí pouze optickou hrou. Černý plast je součástí protažených dveří až do spodní části, takže práh je krytý a za deště se o něj pří výstupu neumažete. Na pochybách nikoho nenechá ani světlá výška rovných 200 mm. Kontrastem k tomu je svažitá střecha typu kupé, jejíž linie celkové proporce zjemňuje a odlehčuje. Výsledek je sebejistý stejně jako elegantní, za což Arkana sklízí pozitivní pozornost kolemjdoucích.

Sportovní nádech

Většinou se nad takovými titulky pousměji, zvláště když se jedná o SUV, ale Renault ideu vystihl velmi hezky. Už na dveřích vás uvítá kontrastní červené prošívání a lišta s karbonovým dekorem. Imitace je to poměrně zdařilá a hezky ladí s červenými pružky a dvoubarevným prošíváním. Otázkou je její životnost, protože při zmáčknutí povrzává, tak jen aby se to samé za pár let nedělo při běžné jízdě.

Kožený volant s perforací má příkladně silný věnec a plochou horní hranu, což je bonus pro ty, kteří ho právě zde rádi drží jednou rukou. Pomyšlení na sportovní divizi značky prezentuje logo ve spodní části.

Rozpačité dojmy mohou budit sedadla ušitá asi na míru malým Francouzkám. Urostlejší pány budou kraje zprvu tlačit do lopatek, ale po ujetí 300 kilometrů se vše srovná a stanou se pohodlnými. Je to o zvyku. Celkově mají příjemný tvar, perforace vypadá hezky a semišové bočnice zabrání klouzání těla při dynamičtější jízdě. Renault by ještě mohl přidat možnost nastavení úhlu sedáku.

Na co bych si naopak zvykat nechtěl, to je loketní opěrka. Ano, lze ji vysunout hodně dopředu, ale má jen jednu výškovou polohu a místo měkké horní plochy se dočkáte plata potaženého tenkou koženkou. Když pominu lacině vypadající plast na středovém tunelu s výklenkem pro kartu a držáky na nápoje, tak interiér vypadá velice hezky a hodnotně.

Střecha není problém

Častou obavou kvůli zkosené střeše bývá prostor na zadních sedadlech. Samozřejmě zde asi nebude jezdit basketbalový tým, takže lze říct, že v Arkaně nebudete mít problém ani s výškou kolem 180 cm. Se svými 177 cm si pohodlně sednu „za sebe“ a při vyklopení loketní opěrky s držáky nápojů zde najdu příjemné útočiště na delší cestu. Navíc plastová záda předních sedadel ušetří čas úklidu, když je děti okopou špinavou obuví. Komfort zvyšují USB porty a nastavitelné výdechy klimatizace. Ta je výhradně jednozónová, což není milým překvapením.

Zavazadlový prostor o základním objemu 513 litrů působí na první pohled skromně. Důvodem je dvojitá podlaha, jelikož pod platem je prostor pěkně hluboký. Mimochodem, aretace podlážky je řešena prostým zaseknutím o boční plasty, takže si je časem ošoupete a není to zrovna elegantní řešení. Pokud byste je opotřebovali, náhradní díl stojí necelých asi 250 Kč. Alespoň malá útěcha. Také tu nenajdete praktické páky pro sklopení zadních sedadel z kufru. Časté využívání této funkce se asi nepředpokládá.

Stará dobrá analogie

Z ergonomického hlediska potěší Arkana zastánce analogových tlačítek. První sadu najdeme nalevo od volantu. Sice je použijete jednou za půl roku, ale v tu chvíli budete rádi, že tam jsou. Navíc hezky splývají s dekorem. Snadné ovládání klimatizace není třeba více zmiňovat, stejně jako vhodně zvolená tlačítka v liště nad ní. Zahrnují vypínání stop/startu, přepínání jízdních režimů, kamerový systém, parkovacího asistenta a další často využívané prvky.

Stejně rychle se skamarádíte s multifunkčním volantem. Pod ním na pravé straně najdete notoricky známý segment ovládání rádia. Za mě by se tento přežitek mohl řešit modernějším způsobem, ale stálá klientela si na to asi zvykla a Renault jim nechce měnit zažité návyky. Výsledkem je intuitivní prostředí, které neodvádí pozornost.

Ve stejném duchu je řešený digitální přístrojový štít s několika režimy uspořádání. Rozsah zobrazených dat možná není tak pestrý jako u konkurence, ale rychle v něm najdete potřebný základ. Snad jen mapa navigace má až zastarale jednoduché zobrazení. Google Earth vážně nečekejte.

Daleko více zábavy si užijete s 9,3palcovou obrazovkou systému Easy Link. Vzhled domovských obrazovek si poskládáte pomocí widgetů. Celkově má přijatelnou odezvu a intuitivní ovládání. Úzký tvar ale zdeformoval základní uspořádání qwerty klávesnice. Komunikace s chytrým telefonem je i pro Apple Car Play pouze drátem a jednotlivá prostředí se snadno přepínají ikonou v horní části. Hlasové ovládání vám rovnou řekne, v jaké rovině budete komunikovat, což je na první seznámení otravné, ale následně to ušetří případná nedorozumění.