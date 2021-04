Segment kompaktních SUV roste raketovým tempem a není se co divit. Vozy SUV se v Evropě obecně těší velké oblibě, navíc dovedou docela dost klamat tělem. Působí robustně, ale za volantem se cítíte podobně jako v běžném kompaktu. Díky větší světlosti a výše ukotveným sedadlům se dovnitř lépe nastupuje a obvykle máte i lepší výhled ven. Nehledě na to, že některé ženy se v SUV cítí bezpečněji než v běžných kompaktech.

Výběr kompaktního SUV dnes není úplně snadný. Na trhu je jich spousta, výrobci se předhánějí v akčních nabídkách, délkách záruk a podobně, což jsou dle mých poznatků společně s designem karoserie zřejmě nejdůležitější argumenty při rozhodování. Velmi dobře nakročeno má třeba nový Hyundai Tucson, jehož andělská křídla (tak se říká nezvyklým předním světlometům) nelze v provozu přehlédnout. Měl by se však mít na pozoru, protože se na trhu objevil vůz, který na první pohled zaujme snad ještě více.

Na mysli mám nový Renault Arkana. Výrobce jej popisuje jako sportovní, prostorné a hybridní „céčkové“ SUV. Jenže ne tak ledajaké. Renault totiž pro verzi určenou pro Evropu použil platformu CMF-B, na níž jezdí také Renaulty Clio a Captur. Je to vlastně stejné, jako by Škodovka postavila karoq na základě kamiqu. Srovnání arkany a capturu se dnešních jízdních dojmech nevyhnu a zároveň se vynasnažím odpovědět na dotazy, které jste nám zasílali na základě pondělního článku.

Vpředu byznys, vzadu párty

Ačkoliv někteří nemohou přijít stylu „SUV-kupé“ na chuť, ve skutečnosti jde o hit, který u zákazníků boduje a pomalu se dostává i do mainstreamu. Arkanu si zepředu zprvu možná spletete s Renaultem Captur, který už je sám o sobě designově povedený vůz, troufám si ale tvrdit, že „kupé“ vás přece jen zaujme o něco více.

Na délku měří 4568 mm a je tak o výrazných 341 mm delší než captur, do šířky má 1821 mm (o 24 mm více než captur), výška 1576 mm je však pro oba modely stejná. SUV „musí“ mít ochranné plasty, arkana s nimi ale relativně šetří, navíc světlá výška 200 mm je tady zejména pro pohodlnější nastupování a překonávání různých silničních nástrah. Teréňák to totiž fakt není už kvůli pohonu předních kol, který je jedinou možností. Verze pro ruský trh sice nabízí i čtyřkolku, ta ale stojí na základech dusteru a mimo jiné nabízí také převodovku CVT (X-Tronic).

Po usednutí za volant si zprvu budete připadat jako v capturu, přístrojové desky obou vozů však úplně shodné nejsou. Liší se dekorativní materiály, přístrojovka capturu je také o něco delší a před koleny spolujezdce má objemný šuplík, zatímco arkana zůstala u klasiky. Středový panel s velkým dotykovém displejem a panelem klimatizace se však neliší, stejné jsou i volanty, digitální přístrojový štít či tlačítka pod levým výdechem ventilace, díky nimž máte hezky po ruce ovládání aktivního udržování v jízdním pruhu (stačí jednou vypnout a zůstane vypnuté), vyhřívání volantu, jasu přístrojového štítu či sklonu světlometů.

Díky zřejmé podobnosti s capturem jsem se v arkaně rychle cítil jako doma. Jen jen potřeba brát v úvahu fakt, že se bavíme o autě v kategorii nad 600.000 Kč, u nějž by rozhodně neměla chybět automatická dvouzónová klimatizace. Tu ale arkana nemá a zatím není jisté, zda se objeví alespoň v rámci faceliftu. Oproti capturu je uvnitř volněji zejména v loktech, což není zase takové překvapení, toho jsem se nicméně dočkal na zadních sedadlech.

Přestože má arkana s 2720 mm o 81 mm delší rozvor než captur, na prostoru vzadu to není až tak znát. Měřím 190 cm, a když si nastavím přední sedadlo do ideální polohy, vzadu už se dotýkám koleny předního opěradla. Za volantem bych se mohl posunout ještě o kousek dopředu, protože přístrojovka je navržená tak chytře, že ani vysocí řidiči nebudou omezení v kolenou, už to ale zkrátka nebude ten můj ideál. Pár věcí se ale musí arkaně nechat: zpoza volantu máte lepší výhled šikmo vpřed než u capturu, a navzdory svažující se střeše nebude vzadu scházet místo nad hlavou ani dlouhánům. Jen výhled zadním oknem není nic moc. Líbí se mi i široký nástupní prostor, při vystupování si ale dejte pozor, ať se netřísknete o podélný střešní nosník.

Působí to na mě, jako by se Renault stran prostoru za předními sedadly zaměřil hlavně na objem kufru. Ten má podle metodiky VDA základní objem 513 litrů (480 u full-hybridu E-Tech) a je to lidově řečeno ohromná a praktická díra, do níž se schová také dojezdové rezervní kolo (za příplatek 5000 Kč), i když si připlatíte za velice slušně hrající audio Bose se subwooferem (10.000 Kč). Zadní lavice je pohodlná, na rozdíl od capturu ale není posuvná. Není to potřeba, protože kufr je fakt dost velký už v základu.

Pohodová třináctistovka

Renault Arkana se aktuálně v Evropě nabízí s mikro-hybridní třináctistovkou TCe o výkonu 103 kW a full-hybridní jednotkou E-Tech s kombinovaným výkonem 105 kW. S plug-in hybridem se pro nejbližší budoucnost nepočítá, nafťáky nejsou v plánu vůbec, zato se však můžete těšit na motor 1.3 TCe s výkonem posíleným na 118 kW (dorazí v druhé polovině roku). Mild-hybridní třináctistovku TCe 140 už najdete i v nabídce capturu.

Všechny vozy, které Renault nabídl k prvnímu otestování, měly pod kapotou 103kW třináctistovku, která by zároveň měla být na českém trhu nejžádanější možností. Za full-hybrid se ale na druhou stranu připlácí jen 20.000 Kč (svezeme se zhruba v červnu), takže bude zajímavé sledovat, zda dojde na současný předpoklad, nebo se zákazníci nechají zlákat o 2 kW silnějším hybridem a sáhnout hlouběji do kapsy.

S benzinovou třináctistovkou jsem během prvního seznámení ujel zhruba 70 kilometrů. Provoz byl v odpoledních hodinách silný, ale často alespoň plynulý, navíc v kolonách bylo možné využít hlavní funkci 12voltového mikro-hybridního pohonu – zhasínání motoru ještě před zastavením vozu. Děje se tak v opravdu nízkých rychlostech, vlastně těsně před zastavením vozu. Následný rozjezd probíhá plynule a bez vibrací, takže z mého pohledu není důvod se systému stop/start prvoplánově zbavovat.

Motor běží o něco hruběji než konkurenční patnáctistovky TSI od VW, má ale příjemný jadrný zvuk a je hezky pružný. Ani sedmistupňová dvouspojková převodovka, která je s motorem TCe 140 dodávaná standardně, nemá větší chyby. Řadí dobře, rozjezdy jsou plynulé, jen při opravdu dynamických rozjezdech žene motor do možná až zbytečně vysokých otáček. Nejlépe se cítí ve středním pásmu, ode naplno využijete točivý moment 260 N.m.

Ani spotřeba není špatná. Na začátku se jí při protloukání městem pod osm litrů nechtělo, testovací okruh jsem však nakonec uzavřel s výsledkem 6,5 l/100 km. Renault říká, že se mu díky mikro-hybridu podařilo snížit spotřebu asi o osm procent a zhruba stejně klesla i produkce emisí CO 2 . A vzhledem k tomu, že tato nejnižší úroveň elektrifikace řidiče nikterak neomezuje, je to vlastně vítězství na všech frontách.

Vyloženě na pohodu

Renault Captur osobně považuji za jeden z nejlépe jezdících městských crossoverů na trhu, ale co arkana, která sice disponuje naprosto stejnou technikou včetně zadní nápravy s vlečenými rameny, ale přece jen je to o kus větší auto? Začíná to dobře. I na 18palcových kolech s 55procentními pneumatikami, kterými byl vybaven zkoušený vůz ve výbavě Intens (o tu by u nás měl být největší zájem), je jízdní komfort výborný. Podvozek je o něho hlučnější jen na větších nerovnostech, drtivou většinu mé jízdy byl ale na palubě klid a pohoda díky hezky plynulému a pružnému pohonu i dobrému audiu.

Trochu jsem si připadal, jako bych řídil Renault Captur XL (kdyby nějaký takový byl), navíc pohled do technických dat mě v mém pocitu jenom utvrdil. Ona totiž arkana překvapivě není o moc těžší než captur se stejným pohonem a převodovkou (provozní hmotnosti 1411 až 1477 kg vs. 1342 až 1462 kg), výška obou vozů je stejná, navíc arkaně hraje do karet delší rozvor náprav i o něco větší rozchod kol. Jízda by mohla být vlastně bez výhrad, kdybych mohl pracovat s řízením citlivějším okolo středové polohy. Drobné úpravy směru nejsou tak hladké, jak by mohly být.

Závěr

Renault Arkana je zajímavým oživením segmentu kompaktní SUV. Mainstreamovým SUV-kupé se automobilce podařilo zaplnit prostor na trhu, a přestože nabídka motorů není tak rozmanitá jako u jiných modelů v daném segmentu, nevybere si snad jen ten, kdo nutně potřebuje diesel. Ani základnímu mikro-hybridu síla nechybí, motor 1.3 TCe navíc v druhé půlce roku dorazí v silnějším provedení, a pořád je tady i povedený full-hybrid E-Tech, známý už z clia.

Ačkoliv je arkana o dost větší než captur, ze kterého techniky vychází, není o moc těžší a jízdní vlastnosti má velice podobné. Patří k tomu lepšímu v segmentu. Na druhou stranu je nutné brát v úvahu fakt, že se bavíme o relativně velkém SUV s technikou městského vozu, což se podepsalo třeba na výbavě (jednozónová klimatizace, chybí elektrické ovládání víka kufru...).

Oceňují prostor a pohodlí na předních sedadlech, nicméně vzadu se to neobešlo bez kompromisů. Vysocí cestující budou s místem pro kolena na hraně a svažující se střecha ovlivňuje komfort nastupování a vystupování, s tím je ale u „kupé“ nutné počítat. Zato vyznavači velkých kufrů budou jásat. Prostor skrytý pod velkým víkem potěší nejednoho chalupáře, který se díky 20centimetrové světlé výšce nebude muset otáčet ani před polňačkou s hlubokými kolejemi.