Radosti Dostatek vnitřního prostoru Komfortní odpružení Tichý motor Starosti Jízdní dynamika v přímce Nemalá spotřeba Občas zmatkující stop/start 8 /10

Když se před dlouhými lety objevilo BMW X6 jakožto první masové SUV se splývavou zádí (pokud nepočítáme průšvih jménem SsangYong Actyon), mnozí si ťukali na čelo. Ale šlo o velký úspěch. Lidé přišli na chuť autům, která kombinovala slušné užitné vlastnosti se špetkou prostopášnosti a elegance. Nyní auta s podobnými tvary nechybí žádné větší automobilce – Mercedes má GLC, Audi má třeba Q8 nebo Q4, a dokonce i Škoda prodává Kodiaq GT, byť jenom v Číně.

Nový Renault Arkana přijel do ČR. Mimo prémii míří i akční cenou od 620.000 Kč

Renault samozřejmě nemůže zůstat pozadu – Arkanu poprvé nabídl v Rusku před dvěma lety, tamní verze však stála na starší platformě B0+, kterou využíval napříkald Duster. A automobilce přišlo jako dobrý nápad prodávat takové auto i v Evropě, i když místní provedení stojí na moderních základech CMF-B ve verzi pro „lepší společnost,“ tedy HS, na rozdíl od slabší LS, určené například pro nové Dacie Sandero nebo Logan.

Toto relativně rozměrné auto tedy stojí na technice nového Clia a Capturu. Vpřed má pseudo McPherson, vzadu polotuhou nápravu s vlečnými rameny. Může technika malého městského diblíka a kompaktního crossoveru fungovat i u takovéhoto stroje? Jak v čem. Odpružení se povedlo, zvládá filtrovat nerovnosti i ve vyšším tempu a kola mají tendenci poskočit a odskočit až na pořádných nerovnostech. I v testované stylové verze R.S. Line s 18“ disky mají pneumatiky o šířce 215 rozumný profil 55. Na rozmlácené okresce to sice není úplně let na kouzelném koberci, ale rázy od vozovky nejsou bůh ví jak strašné.

Renault láká na nový Megane E-Tech. Elektromobil představí už v příštím roce

Řízení není zrovna upovídané, řidiče nezatěžuje přemírou informací. V zatáčkách si vůz vede dobře, nemá tendenci ujíždět po předku z oblouku a přilnavosti je dost i na prudší manévry. Ale nějakou chuť závodit nebudí. I kvůli motoru, kterému chvíli trvá, než se probere z nižších otáček. V dálničním tempu by se pak okolo stotřicítky hodila o něco větší pružnost. Brzdou provozu sice nejste, ale předjíždění je vhodné plánovat tak, aby vám zrovna nikdo nepřihučel za záď.

Jinak s mikro-hybridní benzinovou třináctistovkou o výkonu 103 kW a točivém momentu 260 N.m pracuje příjemně. Je krásně tichá a většinou si rozumí se sedmistupňovým automatem. Výjimkou je popojíždění v nízké rychlosti, kdy občas zmatkuje systém stop/start, který vás v jistých situacích nechá chvilku čekat a pak s autem lehce škubne. Spotřeba se dá udržet mezi sedmi a osmi litry na sto, pokud po motoru budete chtít extra elán kvůli jeho jisté dýchavičnosti, přidejte si litr navíc.

Sbohem, motory dCi. Renault přestane vyvíjet nové diesely

Ono se vlastně stačí podívat na tabulku technických parametrů. Zrychlení na 100 km/h za 9,8 sekundy není v dnešní době žádný rekord a na udávanou spotřebu do šesti litrů se také moc nespoléhejte. Větší smysl by mohla dávat hybridní verze E-Tech 145, která je na tom sice po dynamické stránce o něco hůře, ale pokud můžeme soudit dle našich zkušeností s tímto ústrojím v jiných autech, spotřeba by měla vycházet příznivěji.

Ještě se na chvilku zastavme u asistenčních systémů. Adaptivní tempomat má Arkana bez příplatku ve dvou vyšších z tří výbav. Je vybaven systémem stop & go, který v kolonách funguje spolehlivě. Stejně tak se můžete nechat beze strachu vést v jízdních pruzích, tento systém funguje dostatečně důrazně. Čtení dopravních značek se splete jen zřídkakdy a přednárazový systém naštěstí nepanikaří ani při poněkud ostřejších manévrech.