Renault a Dacia mají co dělat. Všechny tyto modely letos zamíří na české silnice

Prakticky celý loňský rok bojovaly automobilky s dopady koronakrize. V celosvětovém měřítku loni zaznamenal trh s automobilky propad o 14,2 %, v Evropě však byl propad ještě vyšší – 23,6 %. Zavíraly se fabriky, vázly dodávky dílů od externích dodavatelů, zpozdil se vývoj nových vozů, další vlna pandemie je tady a opatření proti jejímu šíření jsou leckde přísnější než dříve. Automobilový svět se nezastaví, nikdo však nedokáže s určitostí říct, kdy se znova vrátí do normálu.

S dopady pandemie bojuje i Skupina Renault. Loni celosvětově zaznamenala propad o 21,3 % a v Evropě to bylo dokonce o 25,8 %. Vzhledem k zmíněnému evropskému propadu automobilového trhu o 23,6 % však není situace tak drastická jako jinde ve světě. Skupina Renault se jinými slovy v Evropě propadla jen o trochu více než samotný trh. Právě proto musí šlápnout na plyn, chystaných novinek má však dost.

Jak zaznělo na včerejší online tiskové konferenci značek Renault a Dacia, bude se nač těšit. Jedna z hlavních novinek letošního roku vstoupí do předprodeje už zanedlouho. Řeč je o „SUV-kupé“ Arkana, které se podle Zdeňka Grunta, šéfa českého zastoupení značek Renault a Dacia, stane nositelem značení E-Tech.

Vedle benzinových agregátů TCe 140 a TCe 160 (oba s převodovkou EDC) dostane arkana i hybridní pohon E-Tech 140, který známe z modelu Clio. Otevření objednávek je plánováno na duben, představení vozu na českém trhu by mělo proběhnout začátkem léta. Motor E-Tech Hybrid se v letošním roce objeví také v crossoveru Captur (dosud měl E-Tech PHEV) a kompaktu Megane. Ten navíc nově bude mít plug-in hybridní pohon i v provedení hatchback (zatím pouze u kombi). V Česku už se zároveň objevují první modernizované sedany GrandCoupé a facelift čeká i ostrý Megane R.S.

Novinky představí Renault také na poli dodávek. Na konci března budou na český trh uvedeny modely Kangoo Van a Kangoo Express Van, které se vyznačují nejširším bočním přístupem do nákladového prostoru díky chybějícímu sloupku B karoserie na straně spolujezdce. Ve stejné době dorazí do Česka i Renault Trafic v provedeních Combi a Spaceclass. Vůz má novou příď i interiér a asistenční systémy na úrovni osobních vozů.

Rušno bude i u Dacie. Konec loňského a začátek letošního roku se nesl ve znamení příchodu nové generace modelu Sandero. V řádu jednoho až dvou měsíců dorazí na český trh i nová generace sedanu Logan, která podle Zdeňka Grunta naváže na nejstarší tradici značky Dacia. Na léto je plánován příchod modernizovaného SUV Duster, čekejme však hlavně vizuální změny, které vzhled vozu sjednotí s designovým jazykem modelů Sandero a Logan.

Ve třetím čtvrtletí letošního roku vstoupí Dacia do úplně nové fáze její historie. Na silnice totiž vyrazí model Spring, první elektrická Dacia a zřejmě i nejdostupnější elektromobil v Evropě. Konkrétní datum zahájení prodeje ještě není k dispozici, už na jaře by ale mohlo dojít k zahájení předobjednávek, jako tomu ostatně bude na všech evropských trzích, na které Spring zamíří.

Podle Zdeňka Grunta by měl být Spring ideálním řešením pro rozvážkové služby či firmy zabývající se sdílením aut, cenu však šéf české Dacie ani nenaznačil. Zatím se o ní jedná, je však snaha o jednotnou evropskou částku, což by byla výhoda pro trhy, kde jsou elektromobily dotované. Ačkoliv spring může být nejdostupnějším elektromobilem v Evropě, neznamená to, že do něj okamžitě přesednou hlavně soukromníci prahnoucí po levné lokálně čisté mobilitě. Větší zájem se očekává ze strany firemních zákazníků.