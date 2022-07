Renault 5 slaví padesátiny konceptem s volantem jako preclík. Růžová perleť, mramor a zlacená mosaz, to chcete!

Francouzi mají mimořádný cit pro design, což se naplno projevilo výročním konceptem Renaultu 5 Diamant. Věhlasný umělec si lidi do týmu vybíral sám.

Zatímco řada automobilek slaví kulatiny významných modelů limitovanou edicí, Renault se rozhodl jít cestou jednokusového uměleckého díla. O reinkarnaci Renaultu 5 v podobě plně elektronického vozu se už delší dobu mluví. Je to vhodný reprezentant spojení popkultury sedmdesátých a osmdesátých let s moderní technikou.

Renault 5 Diamant slouží pouze k potěšení oka, ale není tajemstvím, že základní tvary by mohl mít i sériově vyráběný model. Automobilka na výtvoru spolupracovala s designérem Pierrem Gonalonsem, patřícím k stovce nejvýznamnějších představitelů francouzského designu a řemeslné práce. On sám si vybíral spolupracovníky do týmu.

Smyslem byla maximální minimalizace a odstranění všech nepotřebných detailů, aby vynikly základní linie vozu. Ty podporuje růžový perleťový odstín vytvořený značkovou divizí Renault Design Colors & Trims. Výsledek je kombinací zlatých pigmentů na růžovém základu překrytém matně čirým lakem. Cílem bylo vytvořit sofistikovaný, ale pořád naivně hravý design. V závislosti na světle mění Renault 5 Diamant barvu ze zlatavé až do tmavě modré.

Dalším výrazným prvkem jsou plovoucí přední světlomety imitující čiré drahokamy. K nim skvěle ladí bílo-černá kola Alpine s vyobrazeným sluncem na středech. Celkový dojem dotváří střešní okno se šedým krytem a sladěné nárazníky s prahy. Bohaté zlacení klik, zpětných zrcátek a loga na kapotě provedl ateliér Bertin-Aubert.

Interiér je naprostým úletem s bohatým zlacením. Kliky dveří, stahování oken, i třípolohový volič řadicí páky mají podobu koulí. Jejich povrch tvoří pozlacená mosaz. Nepřehlédnutelným prvkem je „preclíkový“ volant vyrobený z mramoru a karbonu. Teprve potom si všimnete prvků inspirovanými elegantními šperky. Místo klasické kapličky zdobí palubní desku kulaté budíky vzdávající hold hodinářskému umění. Zobrazují rychlost, nabití baterie a čas. Multimediální zařízení zde nahrazuje chytrý telefon uložený v centrální kolébce palubní desky.