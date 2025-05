Pokusů oživit ducha kdysi slavných modelů je po světě spousta. Vezměme si například automobilku Ford, která přivedla zpět modely Puma a Capri. Pravda, zbavila se zároveň fiesty a focusu, ale to je na jinou diskusi. Mini je klasika, byť už moc „mini“ není, Fiat se vrací ke kořenům s novou Grande Pandou, Opel zase oživil model Frontera a tak dále.

Svůj kousek koláče si chce ukrojit také Renault, který se vydává zpět do historie s modely 5 E-Tech a 4 E-Tech. A zatímco s tím druhým se teprve svezeme, s tím prvním se klidně můžete povozit i vy – je totiž u českých prodejců.

Renault 5 je ve světě automobilů pojem, a stejně jako kdysi on, reaguje i novinka na současnou situaci v automobilovém světě. Sice se už nepotýkáme s ropnou krizí, ale dnešek spalovacím motorům moc nepřeje a malé elektromobily jsou na vzestupu. V tomto segmentu není Renault žádným nováčkem – vždyť bublina jménem Zoe u nás vyloženě propadákem nebyla. Je to ale auto, které přišlo, odešlo a nikdo kvůli tomu nelitoval.

S pětkou to bude jiné – má historii, zanechala nesmazatelný odkaz. A tu novou rozhodně nepřehlédnete. Jak to malým Renaultům slušelo před Volmanovou vilou v Čelákovicích (pokud jste sledovali poslední StarDance, bude vám jistě povědomá), kterou si český importér vybral k prezentaci vozu novinářům, zhodnoťte v přiložené galerii. Já se mezitím pokusím zopakovat všechno důležité, co byste o pětce na našem trhu měli vědět.

Vůz stojí na platformě AmpR Small určené pro elektromobily s pohonem předních kol. Hatchback s délkou pod 4 metry se ve všech verzích vejde pod 1,5 tuny. Renault v prezentaci vyzdvihl například víceprvkovou zadní nápravu, která rozhodně není v segmentu B běžná, strmé řízení s pouhými 2,6 otáčkami mezi dorazy a by-wire brzdový systém vyvinutý ve spolupráci s Continentalem, či akumulátory bez vzácných kovů, které jsou navíc opatřeny speciálním vstupem pro snadnější zaplavení v případě požáru.

Není to elektromobil určený pro dlouhé přesuny, byť možnost DC nabíjení výkonem až 100 kW nevypadá špatně. Vzhledem k deklarovaným dojezdům 312 a 410 km (dle velikosti baterie) by však byly nutné častější zastávky na nabíjení. Teritoriem pětky bude město a periferie, tam bude excelovat v roli jediného auta pro bezdětný pár, případně jako druhé auto do rodiny. A nejenže vypadá skvěle, ona je i vtipná a chytrá – uvítací sekvence světel zahrnuje i úsměvné „mrknutí“ světlem a displej na kapotě ve tvaru číslice 5 vás rychle informuje o stavu nabití akumulátoru.

Vůz je na českém trhu dostupný ve čtyřech výbavách, přičemž dvě prostřední nabízejí možnost volby mezi menší (40 kWh) a větší baterií (52 kWh). Naproti tomu úplný základ je dostupný pouze s menší baterií a vrcholná verze má v útrobách výhradně tu větší.

K základní výbavě Evolution se tedy váže 90kW elektromotor a 40kWh akumulátor. Základní cena činí 675 000 Kč. Papírový dojezd přes 300 km na jedno nabití je pro městské auto dostačující, stejně jako maximální výkon nabíjení 80 kW. Zrychlení z nuly na stovku za 9 sekund je také v pořádku, stejně jako maximální rychlost 150 km/h. Verze Urban stojí 725, respektive 799 tisíc korun, a za donedávna vrcholnou variantu Iconic Cinq dáte 775, respektive 849 000 Kč. Za 899 000 Kč je nově v nabídce špičková výbava Rolland-Garros, odkazující na legendární tenisový turnaj.

Věřte tomu, nebo ne, ale ceny Renaultu 5 E-Tech na českém trhu nejsou přestřelené a plně odpovídají tomu, kolik by měl dnes městský elektromobil stát. Na druhou stranu, ani u hodně vybavených verzí nečekejte po usednutí za volant kdovíjak prémiový pocit – hezké barvy a široké využití textilií tomu napomáhají, plasty jsou však tvrdé jako kámen a třeba zvuk dovírání dveří odpovídá levnému městskému hatchbacku.

Moc se mi ale líbí snadné možnosti personalizace (divili byste se, co všechno dokážou prosté polepy karoserie) a palubní technika v čele infotainmentem OpenR s vestavěnými službami Google. Z pětky dělají v podstatě telefon na kolech.

Renault se netají tím, že spousta dílů je vyrobena z recyklovaných materiálů (například čalounění sedadel). A co se samotné výroby týče, ta kompletně probíhá v Evropě.