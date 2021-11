Renault 4L se naučil létat. Oslavy 60. výročí modelu končí bláznivým konceptem

Některá auta už umí létat. Podle Renaultu bude takhle za 60 let vypadat retro zrození jeho ikonického hatchbacku.

Renault ukončuje oslavy 60. výročí hatchbacku 4L světově unikátním konceptem, na kterém spolupracoval s design hubem TheArsenale. Výsledkem je létající varianta klasického vozu, která dostala označená AIR4. Vývoj i výroba probíhaly v evropském technologickém parku Sophia Antipolis na Côte d’Azur.

K pohybu slouží čtyři elektricky poháněné dvojité vrtule umístěné v rozích vozidla, podobně jako u domácích i profesionálních kamerových dronů. Řidič do kabiny nasedá zvednutím celé karoserie směrem vzhůru. Vůz je kompletně vyroben z uhlíkových vláken a zachovává stejné linie a prostornost jako původní 4L.

K napájení slouží polymerové lithiové baterie o kapacitě 22 000 mAh, které dodávají celkový výkon 90000 mAh. Vozidlo může dosáhnout maximální rychlosti 26m/s při horizontálním pohybu při náklonu 45 stupňů. Může se také dostat do výšky až 700 m, a to při vzletové rychlostí 14m/s. Z bezpečnostních důvodů je ale rychlost omezena na 4 m/s. AIR4 vyvíjí maximální vektorový tah 380 kg, tedy každá vrtule 95 kg.

„Po celoročních oslavách jsme chtěli vytvořit něco nekonvenčního, abychom zakončili oslavy 60. výročí 4L v plné kráse. Tato spolupráce s TheArsenale byla zcela přirozená. Létající showcar AIR4 je zcela novátorský – mrknutí do budoucnosti, jak by tato ikona mohla vypadat za 60 let,” vysvětluje Arnaud Belloni, ředitel Global Marketing značky Renault.

Po dnešní digitální prezentaci bude AIR4 až do konce roku v srdci Paříže, v budově Atelier Renault na Champs Élysées. Začátkem příštího roku se vypraví na americkou půdu, do Miami a následně do New Yorku, poté se zastaví v Macau.

Galerie doplněna o další oslavný koncept Renaultu 4L.