Podvod ve slavném pořadu způsobil Reliantu Robin mezinárodní ostudu. Pro majitele měl přitom samé výhody

Legrační britská tříkolka oslavuje půlstoletí. Byla vysmívaná, vyráběla se však až do nového tisíciletí – a má hodně společného s Chevy Corvette.

Většina světa se o existenci obskurních tříkolových vozidel z Velké Británie dozvěděla ze skečů s Mr. Beanem, později jim nehynoucí slávu a hlavně Reliantu Robin zajistil pořad Top Gear. V něm například Jeremy Clarkson ukazoval, jak snadné je se převrátit na bok – čemuž tedy produkce TG hodně pomáhala závažím na jedné straně, jak přiznal o několik let později. Richard Hammond a James May jej pak nechali přestavět na raketoplán a poslat vstříc vesmíru, dopadlo to pěkně efektním výbuchem. Ale bylo by pošetilé Robin kvůli těmto srandičkám jen tak odsoudit, ve skutečnosti šlo o dost povedený stroj se zajímavými vlastnostmi.

Značka Reliant vznikla v roce 1935, kdy se pánové Thomas Williams a Eddie Thompson neshodli se svým zaměstnavatelem, společností Raleigh Bicycle Company, na názoru, že tříkolová vozidla nečeká zářná budoucnost. Proto na Williamsově zahradě zkonstruovali přibližovadlo známé jako 7 cwt – písmena jsou zkratka pro centýř, hmotnostní jednotku odpovídající 50,8 kg. Vpředu mělo vidlici se světlem a kolem z motocyklu, vzadu byla kola dvě, poháněná řetězem. Kapotáž byla z hliníkových plechů na dřevěné kostře. Vypadalo to celé docela humpolácky a ve formě prototypu mělo řídítka, která později vystřídal volant. Ale zájem byl a Reliant vesele vyráběli a zlepšovali.

Po pauze během druhé světové, v níž se fabrika přeorientovala na válečnou výrobu, následovaly modely stále stejného střihu, dokud se v roce 1952 neobjevil Reliant Regal s elegantní kapotáží automobilového typu. Ta byla původně u verzí I a II z hliníku, model III z roku 1956 přešel na laminát. Díky němu se podařilo udržet hmotnost co nejníže a nadále používat malé motory s nízkou spotřebou. V té době již značka prodávala i čtyřkolový model Rebel (1964-1974), který byl konkurencí pro Mini. Toho se ale vyrobily miliony, vůz od Reliantu vznikl jen ve 2600 exemplářích.

Robin z roku 1973 byl nástupcem Regalu, vysloužil si chválu za design od společnosti Ogle a oblibu zákazníků po začátku ropné krize. Poháněly jej čtyřválcové motory, se slabším o objemu 748 cm3 jel 113 km/h a silnější s 848 cm3 mu dával rychlost až 137 km/h. Jezdil za čtyři litry na sto kilometrů a díky nízké hmotnosti se dal registrovat a pojistit levněji jako motocykl, nebyl k němu zapotřebí plnohodnotný řidičský průkaz na osobní auto. Výroba první verze s kulatými čelními světly probíhala do roku 1981.

Reliant svého Robina posléze oživil v roce 1989 se zcela novou karoserií, lepšími brzdami, většími koly a hodnotnějším interiérem. Facelift dostal v roce 1998 – opět došlo k úpravám kapotáže a vpředu jsme našli světla z Opelu Corsa. Výroba oficiálně skončila v roce 2001, poslední kus se stal hlavní cenou v soutěži novin The Sun ke sv. Valentýnu.

Společnost B&N Plastics poté chtěla pokračovat v licenční produkci, ale dostala se do finančních problémů a údajně do roku 2002 dokončila jen zhruba 40 kusů. Samotný Reliant se přeorientoval na prodej francouzských mikroaut Ligier a italských kompaktních užitkových vozů Piaggio. Robin má mimochodem být druhým nejvyráběnějším autem světa s laminátovou karoserií hned po Chevroletu Corvette.