Rekordní speciál Spirit of America z roku 1965 bude na prodej. Kdysi zvládl 967 km/h

V šedesátých letech začali rychlostní rekordmani narážet na limity klasických pístových motorů, posledním šampionem s vozidlem, u nějž motor poháněl kola, se stal Donald Campbell na stroji Bluebird CN7. Ten se v roce 1964 na Eyreově jezeře v Austrálii rozjel na 648,73 km/h. Ale již o rok dříve zvládl američan Craig Breedlove s tryskovou tříkolkou Spirit of America 655,722 km/h, i když původně nebyl jeho rekord počítán, právě proto, že šlo o tříkolku. Tak začala válka proudových speciálů, během níž se až do poloviny 60. let přetahovali o rekord a vzájemně překonávali Breedlove, Art Arfons a Tom Green.

Název Spirit of America, tentokrát s doplňkem Sonic I, měl i druhý Breedlovův speciál – tentokrát již se čtyřmi koly a s podstatně výkonnějším motorem General Electric J79 z nadzvukové stíhačky F-4 Phantom II. Označení Sonic I značilo ambici překonat rychlost zvuku.

Stroj měl na délku 10,3 metru, kola z kovaného hliníku, speciální pneumatiky od sponzora Goodyear a také brzdicí padák. Nejlepším výkonem a zároveň prvním překonáním hranice 600 mil v hodině byla jízda dne 15. listopadu toku 1965, při níž Spirit of America zvládl 966,574 km/h. Rychlostní ženský rekord v něm stanovila také Breedlovova tehdejší manželka Lee, a to 494,492 km/h.

Vůz byl majetkem automobilového muzea na okruhu Indianapolis Motor Speedway od roku 1975, jde o první šanci, jak si ho mohou pořídit i soukromníci, i když v aukci se jistě objeví i zástupci dalších automobilových muzeí. K mání bude na akci RM Sotheby’s v Miami 27. února společně s dalšími muzejními skvosty, předpokládaná cena je 12 až 24 milionů korun. Doporučujeme důkladně si prohlédnout galerii, kterou aukční síň nafotila k prodeji - nabídne unikátní pohled do kabiny, kde si můžete prohlédnout ukazatele rychlosti a Machova čísla, nebo jak se tento stroj ovládal řidítky jako ze starého bicyklu.