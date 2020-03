Rekonstrukce dálnic v ČR jedou naplno. Zopakujte si, jak předcházet kolonám

S blížícím se jarem se už probudily i firmy provádějící rekonstrukce českých dálnic. Letošní rok přitom bude na opravy vydatný. Místo nadávání na pracovníky silnic by se ale měl tok hněvu obrátit na samotné řidiče. Většina zpoždění na silnici se totiž dá zmírnit jednoduchými kroky, o kterých informuje společenství Vize 0.

„Před příjezdem k opravovanému úseku nezaškodí bedlivě sledovat sdělení na informačních tabulích umístěných nad dálnicí, kde může být upozornění na váznoucí, či dokonce stojící dopravu. Dobré je i naladit příslušnou rozhlasovou stanici, kde mohou být řidiči včas upozorňováni na možné dopravní komplikace. Pomoci může i dynamická navigace, která často včas upozorní na váznoucí provoz a nabídne alternativní trasu k objetí inkriminovaného úseku,“ vysvětluje Roman Budský z Vize 0.

Další problém je s tím, že řidiči postupně nezpomalují, i když jsou na práci na silnici předem upozornění. Namísto toho náhle a prudce snižují rychlost těsně před rychlostním omezením, k čemuž jsou nuceni i vozy jedoucí za ním. Při jízdě v opravovaném úseku, kde bývají většinou zúžení, je pak dobré dávat si pozor na dodržování bezpečnostní vzdálenosti. Vedle pravidla dvou vteřin může pomoct i německá metoda, kdy by měl dělat odstup zhruba polovinu rychlosti - při 100 km/h si dejte odstup 50 metrů.

„Pamatovat je třeba i na správnou aplikaci tzv. pravidla zipování. To se uplatní při souběžné jízdě, kdy řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu umožní řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tedy toto pravidlo platí zásadně jen při souběžné jízdě a tam, kde se dva pruhy sbíhají v jeden, přičemž jeden z pruhů je průběžný,“ říká Roman Budský.

Letos si podobných situací zajisté dosyta užijí řidiči jezdící nejen po dálnici D1, ale třeba i po D11. Během jízdy v zúžení můžeme bědovat nad tím, jak to pracovníkům dlouho trvá, ale za to, že okolo nich jedeme krokem, si nejčastěji můžeme sami. Není tajemstvím, že řada kolon vzniká vlastně z ničeho. Přesvědčit se o tom můžete i díky přiloženému videu. Auta jedou v kruhu konstantní rychlostí a do cesty se jim nepřipletly žádné překážky. Přesto se zprvu plynule jedoucí kolona zastaví.