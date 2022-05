Rekonstrukce Barrandovského mostu se setkává s kritikou. Dopravní omezení jsou i na objízdných trasách

Rekonstrukci nejvytíženější komunikace v Česku kritizují také starosta Prahy 13 a dopravní expetr ODS David Vodrážka, ale také kandidát na primátora za koalici SPOLU Bohuslav Svoboda.

Od 14. května letošního roku začne v Praze oprava nejvytíženější komunikace v České republice - Barrandovského mostu. Oprava bude trvat tři roky, ale to jen v případě, že půjde vše podle plánu. Jinak máme počítat až s rokem 2026. Opravy nebudou probíhat nepřerušovaně, ale budou rozdělené do čtyř etap. Ta letošní bude probíhat do 2. září. Více o rekonstrukci najdete zde.

Rekonstrukce, respektive nedostatky v komunikaci a koordinaci v souvislosti ní, se však setkávají s kritikou. „O tom, že se bude most rekonstruovat, se ví čtyři roky, s městskými částmi se začalo jednat po jejich výzvě až v březnu. Například starosta Radotína nebyl oslovený ještě vůbec. Jsem starostou 20 let, ale toto jsem ještě nezažil,“ popisuje situaci starosta Prahy 13 a dopravní expert ODS David Vodrážka.

Zároveň dodává: „Za největší chybu považuji, že jsou dopravní omezení kvůli opravám i na menších objízdných trasách, případně je jejich průjezdnost omezená špatně udělanými cyklopruhy či tramvajovými ostrůvky. Je rozkopané Břežanské údolí, Radotín, přejezd ve Velké Chuchli, v Řeporyjích je oprava mostku. Proč nejsou tyto opravy dokončené, aby se maximálně ulevilo dopravě v době, kdy začíná klíčová oprava Barrandovského mostu? Proč město nekomunikuje s ŘSD, které teď dělá nový povrch na křížení D5 s Karlovarskou, což je další problém v souvislosti s plánovanou opravou mostu?”

Podle Vodrážky pak doplatí občané Prahy na koordinační a komunikační neschopnost vedení Prahy. “Proběhly dvě schůzky s vedením města, v březnu jsme se dozvěděli, z čeho byl most postavený a 26. dubna, těsně před zahájením opravy, kudy povedou objízdné trasy. S nimi se už ale nedalo udělat nic, přitom městské části měly mnoho nápadů na jejich zlepšení, protože nejlépe znají dopravní problematiku v dané oblasti,” doplňuje.

Své k tomu řekl i kandidát na primátora za koalici SPOLU Bohuslav Svoboda: „Určitě je dobře, že začne oprava Barrandovského mostu. Ale není možné, aby byla takto zanedbána koordinace s dotčenými subjekty, ať to jsou městské části či státní instituce. Voláme dlouhodobě po zřízení koordinátora dopravních staveb, který by podobným situacím pomohl předcházet”.