Řecký bůh povstal se dvěma tisíci koňmi a technikou formule. Slibuje sprint na stovku pod dvě sekundy

Na autosalonu v New Yorku debutuje nová značka slibující luxusní elektromobil s astronomickým výkonem. Na vývoji pohonu se podílí samotný Williams .

Zdá se, že elektrický automobilový svět láká čím dál více startupových projektů. Všechny míří na zámožnou klientelu, která by drahý vývoj a extrémní pohonnou soustavu zaplatila. Jedním z lákadel autosalonu v New Yorku je prezentace zcela nové značky Deus, která se chce připojit do výsostného segmentu elektrických hyperaut.

Kromě názvu s mytologickým podtextem budí slibná očekávání spolupráce se studiem Italdesign a technickým vývojovém střediskem pro Formuli 1 Williams Advanced Engineering. Prezentovaný koncept Vayanne směřující k sériovému modelu sahá svými kořeny do roku 2020, kdy se zhmotnila představa spojení věčného ducha a moderní doby.

Ostatně, symbolem ležaté osmičky je inspirovaný tvar zádě, jehož okraj lemuje LED osvětlení. Tvar zároveň dává ideální podmínky pro vsazení rozměrné mřížky, která z technického hlediska slouží k efektivnímu odvádění tepla. Různé kanály a aerodynamické prvky najdeme po celém voze.

Vzhledem k prezentovaným výkonům je bude Vayanne určitě potřebovat. Zatím se jedná o teoretické hodnoty získané pomocí počítačové simulace, ale na prvotní ohromení potenciálních zájemců postačí. Elektrická soustava má disponovat 2200 koňskými silami a 2000 Nm točivého momentu. Sprint z 0 na 100 km/h bude trvat pouhých 1,99 sekundy a maximální rychlost dosáhne na 400 km/h.

Deus ovšem neuvádí konfiguraci ani počet elektromotorů, natož do jaké míry se do vývoje zapojí Williams. Vzhledem k plánované produkci na rok 2025 je asi nad vozem více otazníků.