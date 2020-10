RBW EV Roadster je vzpomínka na MG MGB. Původní záměr vozu ale rozporuje

Určitě jste už zaregistrovali, že se elektrická pohonná ústrojí dostávají i do karoserií klasických vozů. Děje se to dvěma způsoby. Výrobce buď rozebere klasické auto a během renovace do vozu bateriové ústrojí zastaví, nebo postaví zcela nové auto, kterému dá novou karoserii s klasickými tvary.

Která varianta přijde milovníkům veteránů méně kacířská, asi není třeba zdůrazňovat. Britská společnost RBW na to jde oběma způsoby. Můžete jí tedy svěřit svůj Jaguar E-Type a vrátí vám jej jako EV-Type. Ta druhá, a méně násilná cesta k elektrické klasice, se nyní představila v předprodukční formě.

Jde o roadster, jehož design se pouze inspiroval klasickým vozem MGB Roadster, který brázdil nejen britské silnice v 60. letech. Tento vůz vznikl fúzí třech společností - RBW, Continental Engineering Services a Zytek Automotive. Celkem neobvyklou zástavbu ústrojí, kdy elektromotor je vzadu a lithium-iontová baterie pod přední kapotou, si nechal výrobce patentovat.

Podle předsedy představenstva RBW Petera Swaina, vůz disponuje ideálním rozložením hmotnosti a dosáhl tak té nejlepší ovladatelnosti. Karoserie klasického MG, kterou vytvořila společnost British Motor Heritage, však nemusí být jedinou volbou. Stejnou „skořápku“ pro pohon lze vytvořit i jako Austin Healey či Austin Mini.

Elektromotor dává vozu výkon 70 kW. Stačí to k tomu, aby akceleroval z 0 na 96 km/h za 9 sekund a maximálně může jet 130 km/h. Lithium-iontové baterie vydrží vozu k ujetí až 320 kilometrů a nabití trvá okolo osmi hodin. Pokud majitel bude chtít vůz využívat celý rok, může si zakoupit verzi se střechou hard top.

Jak asi čekáte, interiér je mix mezi modernou a klasickým stylem. Koženému čalounění sedadel a typickému volantu s dřevěným věncem sekundují výdobytky moderní doby. To znamená elektrická okna, navigaci či USB konektory. Pokud se vám RBW EV Roadster zamlouvá, připravte si nejméně 90.000 liber (plus 5000 liber záloha). Celkově to tedy v přepočtu dělá 2.865.000 Kč.

To bohužel zcela rozporuje s filozofií původního vozu. MG MGB se stalo úspěšné, protože bylo nejen hezké, ale hlavně levné na pořízení. To se o této novince říct nedá, i když je jasné, že se bavíme o zcela jiném autě. Jako porovnání nám může sloužit třeba české auto Luka EV, za které chtějí výrobci 40.000 eur (1.094.000 Kč).