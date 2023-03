Raper a bavič z Haiti postavil vlastní elektrické superauto. Je prý nejhezčí na světě a má vážit jen 1,2 tuny

Elektrický pohon dává svou jednoduchostí prostor malým automobilkám, prostřednictvím nichž si movití majitelé plní sny. Nyní si jeden splnil Wyclef Jean a jeho auto můžete mít za zajímavou cenu.

Wyclefa Jeana z Haiti možná znáte jako baviče a rapera, ať už vystupujícího samostatně nebo se skupinou The Fugees. Vedle showbusinessu je také úspěšným podnikatelem a stojí v čele vlastní vizionářské automobilky. Také on zatoužil po splnění snu v podobě vlastního elektrického hypersportu. Místo planých řečí o velkolepé budoucnosti ukázal světu po letech vývoje v The Amelia na Floridě rovnou hotový vůz.

Jmenuje se Attucks Apex AP0 a podle Wyclefa jde o nejkrásnější bezemisní sportovní auto současnosti. Krkolomný název odkazuje na Crispuse Attuckse, černocha, kterého zabili Britové při Bostonském masakru stojícího na počátku války o nezávislost. To novému automobilu dává historický kontext, jež by mohl mediálně posílit zájem. Vždyť Wyclef má na Instagramu 2,2 milionu sledujících. Druhá část „Apex AP0“ symbolizuje maximální rychlost 306 km/h a sprint z 0 na 100 km/h za 2,3 sekundy.

Klíčem k opojné agilitě je elektromotor s výkonem 650 koní a 580 N.m umístěný na zadní nápravě. Ve srovnání s jinými dravci v teritoriu je výkon překvapivě malý, ale supersport má údajně vážit jen 1,2 tuny včetně 90kWh baterie. To je skoro polovina hmotnosti Rimacu Nevera s výkonem 1914 koní.

Jak Wyclef takové hodnoty dosáhl, není zřejmé. Víme jen, že vůz tvoří karbonový monokok s prostorovým rámem s centrální výztuhou pro maximální pevnost. Cena vozu by se měla pohybovat v přepočtu kolem 7,9 milionu korun, což není překvapivě přehnané.