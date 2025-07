Range Rover Sport SV se vrací do prodeje. Klasiku doplňuje rychlejší černočerná edice

Do nové černé edice se Land Rover pustil takzvaně od podlahy. Na exteriéru SUV jsou jediným kontrastem osvětlení vozu a registrační značky.

Po uvedení nového Range Roveru Sport SV v roce 2024 měla být tato vrcholná verze známého SUV pouze limitovanou produkcí ve dvou po sobě jdoucích sériích. Jak to ale vypadá, poptávka je u britské automobilky stále silná. Nyní totiž verzi SV navrací do běžné modelové nabídky, a to ve standardním provedení a rovněž nové stylovější a rychlejší edici Black.

Obě zmíněné verze SV pokračují s mild-hybridním 4,4litrovým motorem V8 Twin Turbo původem od BMW, který nabídne výkon 635 koní (467 kW) a točivý moment 750 Nm. Zrychlení z nuly na 100 km/h je díky této strojovně a pohonu všech kol otázkou 3,9 sekundy, edice Black s extra odlehčenými díly nicméně šetří ve sprintu jednu setinu k dobru (s funkcí Launch Control) a rovněž dosáhne maximálních 290 km/h, na rozdíl od standardních 265 km/h.

V nové edici Black se značka nebála modelu opravdu podrobně začernit exteriér i interiér. „Jako kdybyste ho namočili do černé,“ dodává k monochromatické výbavě. Ostatně v černé barvě jsou třeba i samotná loga automobilky nebo koncovky výfukového systému. Ze speciální výbavy se hodí zmínit třeba karbonová kapota nebo lehčí kovaná 23palcová kola. Za příplatek lze opět zvolit i kabon-keramickou brzdovou soustavu, přirozeně s černě lakovanými třmeny.

Obě provedení Range Roveru Sport SV už najdete v konfigurátoru českého zastoupení Land Roveru. Standardní SV začíná na částce 4.748.478 Kč, speciální edice Black (k objednání na konci roku 2025) posune cenovku na výchozích 5.105.014 Kč.

Zdroj: Land Rover | Zdroj videa: Land Rover