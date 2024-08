Range Rover Sport SV má novou designovou verzi Edition Two. Pouze s výkonnou V8 a skvělou výbavou

Po jedničce musí přijít dvojka, to je jasné. Land Rover navazuje na předchozí stylový model ve sportovním duchu.

V loňském roce představil Land Rover vrchol své nabídky ve formě modelu Range Rover SV Edition One – k mání za 5.992.646 Kč v základu a pouze v omezeném množství. Nyní přichází Edition Two, které má přinést letošní představu značky o sportovním luxusu.

K dostání bude ve čtyřech nových stylových paketech: Blue Nebula Matte, Ligurian Black Gloss, Marl Grey Gloss a Sunrise Copper Satin. Každá z těchto verzí svým vlastním způsobem kombinuje zajímavé lakování karoserie s doplňky z (na přání kovaných) uhlíkových vláken, dále novinku poznáte i podle označení na předním splitteru, středové konzole, prazích a ve vnějším osvětlení.

Vozy budou poháněny výhradně dvakrát přeplňovanou mild hybridní V8 o objemu 4,4 litru s výkonem 467 kW a točivým momentem 750 Nm, s níž zrychlí na 100 km/h za 3,8 sekundy a zvládnou maximální rychlost 290 km/h. Na skvělé dynamice se podílí také odlehčení – je zde například karbonová kapota, na přání lze získat brzdový systém s karbon keramickými kotouči. Celkově je možné ušetřit až 76 kilogramů. Odpružení je řešeno hydraulicky propojeným systémem, díky němuž se vůz obejde bez stabilizátorů, trakci pak jistí mezinápravový diferenciál a zadní diferenciál s uzávěrkou.

Oproti Edition One, která v zatáčkách s celoročním obutím zvládala přetížení až 1,1 G, je zde díky novým pneumatikám Michelin Pilot Sport 5 možné dosahovat až 1,2 G. Oproti Edition One můžete s dvojkou i trochu ušetřit – Edition Two je již nyní v českém konfigurátoru značky se základní cenou 5.471.838 Kč.