Range Rover přijíždí v exkluzivní verzi plné luxusu. Potěší hlavně cestující vzadu

Současná generace klasického Range Roveru zatím ještě nemíří do starého železa. Land Rover si tedy pro zájemce o opravdový luxus připravil speciální zakázkové varianty SUV od personalizačního oddělení SV Bespoke. Co přitom nedává Range Rover znát na exteriéru, to naplno vyvažuje honosně komfortním interiérem.

Edice SVAutobiography Ultimate rozšiřuje dosavadní výbavy SVAutobiography a SVAutobiography Dynamic. Odlišení však přece jen poznáte i z venku. K mání je například nový matně zelený odstín karoserie Orchard, střecha a sloupky mohou být černé, zatímco některé detaily jsou na exteriéru (třeba loga Range Rover) vyvedeny v měděném odstínu.

Plný arzenál možností personalizačního oddělení se nicméně ukazuje vevnitř, kde je možné prodlouženou variantu Range Roveru vybavit elektrickým zavíráním zadních dveří či extra pohodlnými a rozklápěcími křesly vzadu s opěrkami lýtek a masážní funkcí. V této konfiguraci mají vzadu cestující přes 1,2 metru místa pro nohy.

Sedadla pak rozděluje velký středový panel se zabudovanými hodinami Zenith, chladničkou a vysunovacími stolečky. Záda předních sedadel doplňují velké obrazovky infotainment systému. Kožené čalounění (volitelně od italské firmy Poltrona Frau) je kombinováno s karbonovým obložením a opět měděnými detaily.

Vlajková edice Range Roveru bude nabízena s řadou motorizací. K dispozici bude i vrcholný kompresorem přeplňovaný V8 o síle 565 koní (415 kW), ovšem pouze v kombinaci se standardním rozvorem SUV. Plnohodnotný luxus může být i trochu „zelenější“ při zvolení plug-in hybridu P400e o síle 404 koní (297 kW), který ujede čistě na elektřinu až 40 km.

O dostupnosti pro český trh zatím nevíme. V Británii ale bude Range Rover SVAutobiography Ultimate začínat od ceny 183.706 liber (asi 5,6 milionu korun) při zvolení nejsilnějšího osmiválce.