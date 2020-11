Mild-hybridní ústrojí tu tedy není od toho, aby vám ušetřilo peníze. Je tu primárně jako pomocník v boji proti flotilovým emisím a pro řidiče je vítanou přidanou hodnotou vyváženost, kdy se s motor s autem netahá a působí subtilně. S plynem na podlaze pak zrychlíte z 0 na 100 km/h za 6,3 sekundy. Aneb jak říká Petr Nárožný ve filmu Já to tedy beru, šéfe: „No co byste ještě chtěli?“

Tedy umí a neumí, protože mild-hybrid znamená i rozšířenou funkci start-stop. Při příjezdu ke křižovatce umí systém Range Roverů v rychlostech do 17 km/h vyřadit spalovací motor ze hry a do místa zastavení tiše doplachtit. Po uvolnění brzdového pedálu se motor opět nepozorovaně nastartuje a můžete jet bez omezení dál.

Tato příjemná kulisa k řidiči proudí zezadu i zepředu, a to vše bez vibrací. Z místa se Range Rover „rozvalí“ i po lehkém sešlápnutí plynu. Osmistupňová převodovka jednoduše na nic nečeká a místo nahrnutí výkonu a lehkého cuknutí vyrazí ihned, ostatně přesně jak to slibovaly při uvedení motorizace i tiskové materiály. Při pohledu na hmotnost 2342 kg se tomu až těžko věří.

Přidaná hodnota Range Roveru je neuvěřitelná schopnost na nezpevněných cestách, kdy se britský majestát nezalekne ani opravdu tvrdého terénu a rád se nechá umazat. Zde je jeho vynikající pověst nesporná. Stejně tak je ale v průzkumech označován za nespolehlivý, což misku vah dorovnává. Ať už je to jakkoli, britská značka se nyní rozhodla do vozu po osmi letech na trhu osadit nové pohonné ústrojí, které jsme si mohli vyzkoušet.

Třeba takové BMW X5 startuje na částce 1.744.600 Kč, zatímco Bentley Bentayga koupíte za sedm milionů. Možná vás teď napadne, že proti bentley je spíše nové BMW X7 , nicméně to je rozvorem o dost větší. A ano, existuje i Range Rover s delším rozvorem, ale nekomplikujme si to. Land Rover chce za vrchol své nabídky ve standardní výbavě necelé tři miliony. A chce je už dlouho, vždyť když aktuální generace vstoupila na trh, byly X7 a Bentayga teprve v hlavách designérů.

Klišé

Samozřejmě, že se vzduchovým podvozkem se cítíte při jízdě jako při plavbě na obláčku. Jistě, že se vám Range Rover po otevření „ukloní“ snížením světlé výšky, aby se vám lépe nastupovalo. A jasně, že se výmolům, prohlubním, příčným spárám a kanálům vyloženě vysmívá, nebo je naprosto ignoruje. Vždyť je to přece Range Rover, který je tu v aktuální generaci již osm let a skvělý vzduchový podvozek má ve standardu (standardní světlá výška 220 mm, maximální 297 mm).

To je pak vlastně i důvod, proč nebudete mít potřebu hnát motor k vysokým výkonům. Range Rover vás jednoduše otupí a konejší vás ve svém koženém salonku, který byl v našem případě béžový. Sedíte vysoko, prostoru máte nadbytek a všude vládne ticho, které občas přeruší zabublání z výfuku při podřazení či jadrný charakter motoru při předjíždění.

Okna vozu jsou obrovská a přes to čelní vidíte celou velkou kapotu. Při řízení tak získáte zasloužený respekt, který je v tomto autě zásadní. Jeho majestátní rozměry cítíte a víte o nich. Třeba v takovém BMW X6, které vás obalí jako sporťák, tento respekt nemáte a špatně se odhadují rozměry vozu. Toho se tady opravdu bát nemusíte. Navíc vás kolem dokola jistí kamery.

I kdybyste si pak na rozměry zvykli a připadali si jistí, další ostrá zatáčka vás vyvede z omylu. V zatáčkách se totiž auto hodně naklání a nemá tendenci maskovat hmotnost vyrováváním přes stabilizátory jako velká německá SUV. Range Rover si hmotnost umí přiznat. Chce to tedy najíždět s respektem. Ostatně velmi lehké řízení s dlouhým převodem vás ke sportování vybízet stejně nebude.

Neznamená to ale, že neumí pospíchat a hezky kroužit zatáčky. Znamená to jen to, že vás to nebude moc bavit. Co vás naopak bude bavit, je všechno ostatní. Věřte mi, že s Range Roverem byste jezdili často a všude. Každé ráno byste se do něj těšili a každý večer od něj smutní odcházeli. A není to jen o sametovém motoru a vzduchovém podvozku.

Už je to přes rok a půl, co jsem naposledy seděl ve velkém Range Roveru, i tak jsem se ale hned po usednutí orientoval ve zdánlivém chaosu tlačítek a ovládal jej takřka poslepu. Vezměte si třeba jen volant, na kterém je 17 tlačítek, z toho čtyři z nich se dají ovládat i jako dotykové plochy. Zní to jako naprostý zmatek, ale jakmile jsem se posadil, zafungovala pohybová paměť a neměl jsem s tím problém.

Stejně je to i s ostatními funkcemi, dejte tomu týden až dva a máte auto v malíku. Interiér navíc nezestárl ani o den a nezaostává ani elektronikou. Poukážu třeba na dvě zadní sedadla Business Class Comfort, která jsou v této výbavě standardem. Jsou elektronicky nastavitelná ve 22 směrech a dělí je opěrka, která je zároveň malým stolkem.

Sedadla vpředu jsou elektronicky nastavitelná ve 24 směrech, mají funkci vyhřívání, ventilování a masírování. Taky si pamatují až tři řidiče. A to pohodlí! Je možné, že takhle pohodlnou nemáte doma ani pohovku. Teda alespoň já ne, což byl ostatně další důvod, proč jsem během týdne s tímto autem netrávil moc času doma.

Náš kousek měl i pozici „jsem pánem celého světa“, kdy na pravém zadním sedadle stisknete tlačítko, čímž se sedadlo spolujezdce před vámi posune co nejvíce dopředu, sklopí se mu opěradlo a vy si můžete natáhnout nohy. Nevím ale, komu se to líbí, mně osobně totiž vadí, že přede mnou čouhá sedadlo v nepřirozené poloze.

Stejně jako v letos představených luxusních vozech jste zahaleni displeji včetně digitálního přístrojového štítu. To samozřejmě ne každému vyhovuje, ale mně je alespoň sympatické, jak je vše stylizované a kombinované, například kruhový ovladač na spodním displeji středového tunelu mě prostě baví.

Co mě taky hodně baví, je přístupnost zavazadlového prostoru, který má již legendární dvoudílné otevírání. Na dosah ruky na pravé straně máte přístup ke tlačítkům, se kterými lze sklopit zadní sedadla či snížit světlou výšku vozu pro snadnější nakládání či pro psa, aby se mu lépe naskočilo.

Jak je to s těmi penězi?

Range Rover s kratším rozvorem stojí minimálně 2.986.643 Kč. S motorem P400 pak vyjde na minimálně 3.156.406 Kč ve výbavě HSE, která znamená 19palcová kola, parkovací kameru, elektricky nastavitelná sedadla vpředu v 16 směrech, LED světlomety či systém pro jízdu mimo zpevněné plochy Terrain Response.

Nejvyšší výbava Autobiography stojí dle aktuálního ceníku 3.911.567 Kč. Bavíme se ale už o autě s obrovskou porcí luxusu, do kterého už v podstatě není moc co připlácet. V našem téměř maximálně vybaveném autě se připlácelo v podstatě jen za lak, variantu provedení interiéru, zatmavená skla, dvě zásuvky či soubor jízdních asistentů, u kterého je dobře, že vám ho výrobce nenutí už ve standardu.

A já i přes to nebudu tvrdit, že je to hodně. Porsche 911 stojí také velkou spoustu peněz, ale nezazlíváme mu to, protože je to Porsche. Nevidím tak důvod, proč to vyčítat i Range Roveru. Stojí tak akorát a stejně jako stuttgartský sporťák je spíše kategorie sama pro sebe. Dlouhodobou zkušenost se spolehlivostí ale nemůžu soudit. Za dobu mé služby v Range Roveru se nic zvláštního nestalo.