Rallyewagen od Mercedesu vzkřísili Slováci. Unikátní SLC kdysi drtilo WRC s automatem

Kupé pro doktory, které na konci 70. let ovládlo svět rallye, by se v rukách nového majitele mohlo znovu ušpinit. Dříve v tom mělo jisté úspěchy.

Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 „Rallyewagen“ musí nepochybně patřit mezi ty nejkurióznější závodní vozy vůbec. Svět motorsportu totiž v roce 1977 popravdě neočekával, že by německá značka nasadila do nadcházející sezóny mistrovství světa v rallye právě své luxusní kupé – a co víc, že by vybavené automatickou převodovkou dokonce vyhrávalo. Neobvyklých SLC vznikla jen malá série, zahlédnout některý z exemplářů v aukci je proto celkem rarita.

Nabízený kousek 450 SLC 5.0 u společnosti Bonhams pochází ze soukromé kolekce v Německu a rovněž drží slušné závodní vzpomínky. Šasi „626“ sloužilo v roce 1979 mimo jiné jako tréninkový vůz pro Safari Rallye a Rallye Pobřeží slonoviny, kde Mercedes nakonec předvedl historický výsledek s obsazením prvních čtyř míst. První dojel Hannu Mikkola, zatímco Bjorn Waldegard si druhou příčkou zajistil titul mistra světa. Ostré závodní nasazení zažilo „626“ pouze v roce 1980 na Rallye Codasur v Argentině, kde s ním Mikkola získal stříbro.

Jako jeden z pouhých sedmi továrních exemplářů drží tento vůz oficiální označení 450 SLC 5.0, naznačující pětilitrový V8 pod přední kapotou. Motor přitom automobilka vybavila speciálně vyvinutou třístupňovou automatickou převodovkou. Mercedes se tak díky závodnímu SLC stal první značkou, která s osmiválcem a rovněž automatickou převodovkou zvítězila ve WRC.

Po ukončení rallye programu v roce 1981 byla většina vozů, často v rozebraném stavu, prodána německému závodníkovi Albertu Pfuhlovi. Bonhams uvádí, že podle zdrojů mělo být součástí prodeje i zdejší „626“.

Přeskočte do roku 2007 a slovenské firmě SLCRacing se povedlo tento a další SLC vzkřísit do původního stavu, později obdržet technické pasy FIA a nakonec od francouzského zastoupení Mercedes-Benz získat i dokumenty potvrzující pravost vozů.

Dnes si nabízený „Rallyewagen“ drží špičkový stav a je nepochybně připraven naskočit do jakéhokoliv historického rallye podniku. Aukční společnost odhaduje jeho hodnotu na 120.000 až 200.000 liber, tedy v přepočtu zhruba 3,6 až 6 milionů korun. Nového majitele bude vůz hledat 13. dubna během tradičního klubového setkání Members' Meeting v Goodwoodu.