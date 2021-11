Bývalý motocyklový závodník Ondřej Klymčiw příští rok opět usedne za volant Škody 130 LR a postaví se na start Rallye Dakar 2022 ve speciální kategorii Classic. Vyzbrojen zkušenostmi v předešlém ročníku chce nyní útočit na nejvyšší pozice. Pomoct mu k tomu má jeho značně upravený závodní vůz.

Pokud si pamatujete, měla tato závodní Škoda v nepěknou nehodu při květnovém Krušnohorském poháru, kdy ve čtvrtém kole praskl brzdový třmen, auto přestalo brzdit a následný náraz způsobil značné škody. Při opravách se tak s úpravami vozu šlo ještě hlouběji. Hlavními novinkami jsou nové brzdy, tlumiče a hlavně velká kola.

„Chceme bojovat o nejvyšší příčky a udělali jsme vše pro to, aby mohlo konkurovat velkým autům s pohonem 4x4. Pořád je to LS, ale těch změn je opravdu hodně," řekl Klymčiw pro ČTK. Výsledek se pokryl do černého válečného zbarvení a je připravený na příští utkání v Saudské Arábii, které začíná v neděli 2. ledna.

Spolujezdcem Klymčiwa už však nebude Petr Vlček, ale Tomáš Böhm, který jel posledně s týmem jako mechanik. Závodní auto je skutečným unikátem. Motor vychází z původní hliníkové třináctistovky, ale dostal robustnější klikovou hřídel, mazání se suchou skříní a samostatné chlazení oleje, nové karburátory Weber, laděný výfuk a karbonové sání.