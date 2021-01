Bohužel ani letošní ročník rallye Dakar se nevyhnul tragické zprávě. Náročný vytrvalostní závod v Saúdské Arábii se stal osudným pro francouzského motocyklistu Pierra Cherpina. Pět dní nazpět během sedmé etapy utrpěl Cherpin zranění, kterým nakonec podlehl. Z umělého spánku, do kterého byl lékaři uveden, se závodník již neprobudil.

„Během transferu záchranářským letadlem z Džiddy do Francie Pierre Cherpin zemřel v důsledku zranění, která utrpěl 10. ledna při pádu v 7. etapě z Háilu do Sakaky,“ stojí v prohlášení organizátorů závodu. Uvedení do umělého spánku předcházela neurologická operace, při vážné nehodě si Cherpin zlomil i žebra a poranil plíce.

Ve věku 52 let se Cherpin účastnil dakarské rallye již počtvrté, poprvé startoval v roce 2009, následně pak v letech 2012 a 2015. Závod dokončil úspěšně dvakrát a rovněž letos nastupoval v kategorii bez asistentce. V době nehody se pohyboval v osmé desítce pořadí, upřesňuje ČTK.

Jak ovšem Cherpin opětovně zmiňoval, jeho cílem nebylo vítězství. „Nejedu vyhrát nebo stát na stupních vítězů, jedu zažít dobrodružství a objevovat krajiny, které bych bez Dakaru nikdy nemohl spatřit,“ najdete v jeho závodním profilu na webu rallye Dakar.

Přestože se bezpečnostní opatření vytrvalostního závodu letos opět zvyšovala, Dakar nadále potvrzuje, že je jedním z nejrizikovějších závodů světového motorsportu. Loňský ročník byl osudným pro dva motocyklisty, Portugalce Paula Goncalvesa a Nizozemce Edwina Stravera. Po Cherpinově úmrtí tak stoupl počet obětí slavné rallye za dobu jejího konání na 27.