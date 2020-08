Rakušané staví auta dle filozofie Colina Chapmana. Z ceny se vám ale zamotá hlava

Úspěšná závodní historie automobilky Lotus je nepopíratelná. Moc dobře to ví rakouský stavitel závodních vozidel Jubu Performance, který je s britskou značkou velmi úzce spjatý. Nyní představil nový kousek, který se snažil postavit přesně podle filozofie Colina Chapmana.

Cílem tedy byla co nejnižší hmotnost, jednoduchost jednotlivých komponentů a snadné používání. Vznikla tak vize Zero, která se promítla do třech modelů - Zero Race, Zero Track a Zero Street. Každý z nich se staví ručně a od každého vznikne pouze dvacet kousků. První zákazníci se dočkají na jaře příštího roku, na verzi Street, která může legálně jezdit po silnici, se však bude čekat ještě další rok.

A co to tedy je? Jedná se o lehké supersportovní auto se základy v Lotusu Exige, které může v závodní specifikaci soutěžit v kategorii GT2. Na základech standardního sportovního modelu Exige tak vzniklo zcela nové auto s karbonovou karoserií. Veškerý design, vývoj a výroba se odehrávají v Rakousku.

V útrobách vozu je dvakrát přeplňovaný šestiválec o objemu 3,5 litru, jehož výkon si přepínačem na palubní desce nastavíte od 410 do 610 koní. To ovšem platí pouze pro verze určené na okruhy. Silniční verze bude mít striktních 740 koní. Standardem bude sedmistupňová dvouspojková převodovka. Závodní verze může zvolit i šestistupňovou sekvenční skříň.

Levná záležitost to ale pochopitelně není. Nejlevnější verze Zero Track vyjde na 249.000 eur, tedy 6.498.900 Kč. Čistě závodní verze pak stojí 7.542.900 Kč. Nejdražší je silniční verze, která stojí v přepočtu 16.965.000 Kč. Sami si v hlavě spočítejte, co vše by se za ty peníze dalo pořídit.