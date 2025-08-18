Rakouský tuner vás zbaví čtyřválce v Mercedesu C 63. Nahodí zpět V8 a zároveň uctí legendu

Pod kapotu ostrého sedanu se může vrátit osmiválec. Jen kvůli tomu musíte navštívit specialisty, kteří tuto odvážnou transplantaci provedou.
Poslední Mercedes-AMG C 63, dnes již poháněný hybridním čtyřválcem, se po uvedení na trh nedočkal zrovna vřelého přivítání. Některé tuningové firmy se proto rozhodly využít příležitosti, známý výkonný model z historie značky jaksepatří vylepšit a navrátit mu zašlou slávu. Rakouská společnost Vuk tak nyní nabízí konverzi na tradiční osmiválcovou motorizaci a zároveň umí stylingem uctít další ikonu z minulosti.
V rámci projektu EVOlution X si bere tuner v první řadě specifikaci C 63 S, jejíž dvoulitr a celý plug-in hybridní systém nahrazuje oblíbeným twin-turbo V8 o objemu čtyř litrů z dosavadního portfolia Mercedesu. Hodnoty výkonu firma zatím neuvádí, například v základním osmiválcovém kupé AMG GT ale motor nabízí zcela dostatečných 585 koní (430 kW) a točivý moment 800 Nm. Kombinace pohonu všech kol a devítistupňového automatu by přitom mohla zůstat součástí balení stejně jako v původním sedanu.
K tomuto působivému „swapu“ nakonec Vuk přidává i zbrusu nový bodykit, který vzhled ostrého „céčka“ proměňuje v moderní poctu homologačnímu speciálu 190E Evo II ze začátku 90. let. Výrazně široké blatníky tu doplňuje upravený přední nárazník s velkým splitterem, výdechy za koly, v moderním pojetí agresivní difuzor a taky pořádné křídlo. Všechno nakonec podtrhuje nová sada kovaných kol, opět designem odkazující na starou ikonu závodů DTM.
Vuk zatím potvrzuje, že osmiválcových konverzí C 63 S plánuje postavit celkem 63 kusů. Ne všechny vozy ale musí nutně obdržet onen speciální bodykit. Cenovka zůstává v tajnosti, společnost již ovšem přijímá objednávky.
Zdroj: Vuk | Zdroj videa: Mercedes-Benz
Společnost AMG byla založena v roce 1967 jako motorárna a poté pokračovala jako nezávislý úpravce. Zkratka AMG je složená ze jmen zakladatelů a rodného města prvního z nich - Aufrecht, Melcher, Großaspach.
V současnosti je AMG výrobcem sportovních derivátů vozů Mercedes-Benz, ale i zcela vlastních strojů jako třeba AMG One.
