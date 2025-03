Elektrický pick-up z Číny bude nepochybně v hledáčku velmi úzké skupiny zákazníků, přesto to chce na českém trhu jakožto průkopník zkusit.

Rozmach čínských značek v Evropě a rovněž tedy na českém trhu pokračuje. Nedávno k nám z koncernu Chery dorazilo třeba Jaecoo J7, které chce být rivalem Volkswagenu Tiguan a dalších středně velkých SUV. A nyní je na pořadu dne Evropanům neznámý Radar RD6, pocházející od Geely. Jeho konkurenci nebude na starém kontinentu zrovna snadné určit. Alespoň v Česku je totiž v segmentu elektrických pick-upů jedináčkem.

Čínskou „life-style“ značku Radar uvedl na domácím trhu koncern Geely, pod který nyní patří také Volvo či Lotus, zhruba před třemi lety. Novinka se má výhradně zaměřit na elektrická auta a za svou cílovou skupinu si vyznačila „novou generaci globálních zákazníků, která požaduje auta tak udržitelná, jako jsou její výlety do přírody“. Pick-up RD6 je přitom její úplnou prvotinou, na dalších trzích nesoucí jméno Riddara.

Se zmíněnou cílovkou byste nicméně RD6 nezařadili mezi „pracanty“ postavené na žebřinovém rámu. Platforma SEA z vývoje Geely používá samonosnou karoserii ve spojení s přední nápravou MacPherson a zadním víceprvkovým nezávislým zavěšením. S délkou 5260 mm se RD6 velikostně řadí ke známé klasice jako Ford Ranger nebo Toyota Hilux. Konfigurace pětimístné čtyřdveřové kabiny je pak v nabídce jedinou dostupnou.

Pohonné ústrojí ve formě dvou elektromotorů (115 kW vpředu; 200 kW vzadu) pro pohon 4x4 je standardem. Systémový výkon je 315 kW (428 koní), hodnota točivého momentu dosahuje 594 Nm. Ve výsledku tak umí být „lifestylový“ pick-up vskutku svižný z místa. Na 100 km/h akceleruje za 4,5 sekundy. V závislosti na zvolené výbavě jsou k mání dvě baterie – LFP o kapacitě 73 kWh pro dojezd 460 km, nebo NMC o kapacitě 86 kWh nabízející maximum 550 km. V obou případech nechybí funkce V2L pro nabíjení externích zařízení.

Navzdory možné nálepce „nepracanta“ se každopádně RD6 chlubí vskutku slušnou praktičností, tedy na elektromobil. Nosnost korby má udávaných 865 kg, brzděný přívěs utáhne až do hmotnosti 3000 kg a rovněž zvládne brodění do hloubky 815 mm. K užitku přijde také dodatečný přední kufr o objemu 70 litrů. Mimo zpevněné silnice navíc pomáhají pohonu 4x4 i specifické jízdní režimy pro sníh, bláto, obecně terénní podmínky nebo zmíněné brodění.

Radar RD6 u nás začíná s cenou 1.566.950 Kč ve výbavě Comfort, která standardně zajistí třeba 17palcová litá kola, LED přední světlomety, čalounění imitací kůže, parkovací senzory se zadní kamerou, automatickou dvouzónovou klimatizaci, 14,6palcovou obrazovku infotainmentu nebo bezdrátovou nabíječku telefonu. Ve vyšší úrovni ale nemusí pick-upu chybět ani široký soubor asistentů, Matrix-LED světlomety, vyhřívání a odvětrávání předních sedadel nebo panoramatické střešní okno. V příplatcích najdete taky autochladničku, roletu korby nebo hardtop.

Stačí dodat, že oficiálním dovozcem značky Radar do Česka a na Slovensko je společnost Iron System a.s. z Vysočiny, která se již řadu let specializuje na dovoz, prodej a servis zahradní techniky a v poslední době se zaměřuje také na stavbu ocelových konstrukcí.