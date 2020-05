Q4 e-tron bude nejlevnější elektromobil Audi. Ani tak se pod milion nedostane

Koncept Audi Q4 e-tron se představil v březnu loňského roku. Produkční verze se pak má v letošním roce dostat na výrobní linky. Elektrické SUV je kompaktnější verze modelu e-tron a je součástí příslibu značky, že do roku 2025 nabídne zákazníkům dvanáct plně elektrických modelů.

Audi s odhalením konceptu přišlo rovnou i se spoustou technických detailů. Víme tak, že elektromotory na obou nápravách budou upřednostňovat spíše tu zadní a systémový výkon bude 225 kW (306 koní). 82kWh baterie vystačí vozu na ujetí 450 kilometrů a nejvýkonnější nabíječka doplní 80 % kapacity baterie za 30 minut.

Jako první Audi bude stát na dedikované elektrické platformě Volkswagenu MEB. Vedle Audi Q4 e-tron pak tento základ najdeme v dalších 26 vozech z koncernu, které by měly být představeny do dvou let. Dostane jej i nová Škoda Enyaq. Nové Audi jakožto crossover se na trhu utká s Teslou Model Y či BMW iNext.

Podle nejnovějších informací by se pak Q4 e-tron měl stát prvním dostupným elektromobilem se čtyřmi kruhy ve znaku. Server Car & Driver přichází s informací, že základní cena by se měla pohybovat okolo 45.000 dolarů (1.118.000 Kč). S touto cenou by pak vůz byl nejen nejlevnějším elektrickým Audi, ale i zajímavým konkurentem pro zavedené levnější modely.

Abyste měli představu, tak například elektrický crossover Hyundai Kona Electric se v Americe prodává za cenu od 37.190 dolarů (925.000 Kč). Oproti Q4 e-tron je ale výrazně menší a má také nižší výkon a menší baterii. To ale jen tak pro cenové porovnání. Na trh by mělo nové elektrické Audi dorazit v roce 2021. Do té doby se trh elektrických vozů ještě určitě dost změní.