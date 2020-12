Původní Škoda Octavia dlouho dožívala jako kombi. Výroba skončila před 49 lety

21. prosinec nemusíte považovat za jakkoliv významné datum, doplňte ho ale rokem 1971 a v pomyslné oficiální kronice Škody význam najdete. Právě v tento den totiž z výrobní linky v Kvasinách sjel poslední exemplář staré Octavie. Tečkou za ukončení modelové řady na určitou dobu bylo kombi, které ostatně ke konci zůstávalo jedinou nabízenou karosářskou verzí Octavie.

Na novou Fabii Combi si počkáte do roku 2023. Tu starou nechá Škoda ve výrobě

Ačkoliv v polovině 90. let navázala na populární model novodobá, dnes už nepochybně kultovní generace Octavie, historie této škodovácké řady je mnohem bohatější. Latinský výraz „octavia“ mimochodem znamená „osmá“. Při uvedení se jednalo nejen o osmý model značky vzniklý po druhé světové válce, ale i pozici ve vývojové řadě moderních škodovek s nezávislým zavěšením kol od prvního typu z roku 1933.

První dvoudveřové Octavie začaly sjíždět z výrobní linky v Mladé Boleslavi v lednu 1959, nejprve ještě po boku svých předchůdců Škody 440 a 445. Pod kapotou se nacházel 1,1litrový čtyřválec o síle 29,4 kW (40 koní), který přes čtyřstupňovou převodovku poháněl zadní kola. S touto technikou byste dle oficiálních údajů dosáhli až na 110 km/h.

Takto si Tatra představovala kancelář na kolech. Verzi Mobicom ale nikdo nechtěl

Škoda tehdy mluvila o zlepšení komfortu a ovladatelnosti díky vinutým pružinám a zkrutnému stabilizátoru přední nápravy, kdy během roku 1959 dostala Octavia pro zvýšení bezpečnosti i lepší asymetrické světlomety. A kdo potřeboval koně navíc, zvolil Octavii Super s motorem objemu 1,2 litru a výkonem 33 kW (45 koní).

K tomu lze zmínit i sportovní Octavii Touring Sport, která se představila v březnu 1960 na autosalonu v Ženevě. Novinka měla zvýšený výkon na 37 kW (50 koní) a homologace FIA otevřela vozu cestu k úspěšné kariéře v motorsportu. Mezi léty 1961 až 1963 si Octavia dojela ve své třídě na Rallye Monte Carlo pro hattrick.

Škoda ahoj! je zapomenutou předzvěstí Citigo. Studii nechyběly chytré nápady

Praktický kombík s dvoukřídlými, horizontálně členěnými pátými dveřmi měl premiéru v Brně v září 1960. Pětimístný interiér nabídl objem kufru 690 litrů (měřeno po strop), přičemž se sklopenými zadními sedadly bylo možné do Octavie naložit až 1050 litrů nákladu.

S nutností uvolnit místo pro nové škodovky 1000 a 1100 MB sjela poslední dvoudveřová Octavia, ve specifikaci Super v šedém laku, z výrobní linky v Mladé Boleslavi 11. dubna 1964. Právě kombi ale ve výrobě jako jediný vůz řady ještě na několik let zůstalo. Podvozky vozů vznikaly v Mladé Boleslavi, avšak karoserie a konečná montáž probíhala v závodě v Kvasinách.

Tragická nehoda, nebo vražda? Otec Škody Octavia zemřel za podivných okolností

Výrobou zmíněného posledního exempláře originální generace Octavie, přesněji třídveřového kombi s dvanáctistovkou, se počítadla modelové řady nakonec dostala přes číslovku 360.000 kusů, z čehož více než 54.000 kusů zastával kombík.

Co tedy započal originál, to posléze utvrdila novodobá Octavia, která se pro Škodu stala bestsellerem. Tady už však čísla sahala do jiných výšin, moderní první generace vzniklo přes 1,4 milionu kusů, liftbacku i kombi dohromady.