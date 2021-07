Puma staví Puma W Series Team pro závody žen. O co přesně jde?

W Series (Seriál W), mezinárodní mistrovství jednosedadlových závodních vozidel určené pouze pro ženy, dokončuje přerod soutěže na mistrovství týmů od roku 2022. Značka PUMA přitom vstoupila do seriálu W již v roce 2019 jako oficiální dodavatel závodní výbavy a nyní se chopila příležitosti, aby se stala i součástí nově zaváděného konceptu. „Partnerství se seriálem W jede naplno. Již před zkušebními jízdami letošní sezóny Puma ─ vůbec poprvé ─ jezdkyním navrhla závodní kombinézy přímo na míru, tak, aby jim perfektně seděly. To, že nyní můžeme oznámit vlastní závodní tým v seriálu, je úžasný další krok," říká James Clark, vedoucí Sports Marketing Motorsport & Operations značky Puma.

Povědomí o závodě žen letos dále poroste, protože osm velkých cen seriálu W se bude konat o stejných víkendech a na stejných závodních tratích jako závody Formule 1. PUMA se pyšní tím, že může podporovat ženské sportovkyně za pomoci platformy "She Moves Us", která oslavuje ženy, jež posouvají kulturu a sport stále vpřed, a slouží tak jako inspirace pro mnoho dalších na celém světě. „Chceme udělat vše proto, aby ženy našly inspiraci i v jezdkyních seriálu W,“ dodává James Clark.

„Jsme nadšení, že můžeme spolupracovat se seriálem W, a s potěšením vítáme v rodině Puma Martu Garcia Lopezovou, Gosiu Rdestovou, Caitlin Woodovou, Abbi Pullingovou a Tasmin Pepperovou. Seriál W a jeho jezdkyně ztělesňují samu podstatu hesla She Moves Us, takže se těšíme na spolupráci a na to, že budeme dále posouvat hranice pro ženy aktivní v motoristickém sportu," řekl Adam Petrick, globální marketingový ředitel značky Puma.

Jezdkyně týmu Puma W Series Marta Garcia Lopezová neskrývala před první velkou cenou sezóny, která se konala minulý víkend v Rakousku, své nadšení: „Když jsem se dozvěděla, že budu součástí týmu Puma W Series, byla to pro mě opravdu čest. To, jak Puma podporuje a motivuje sportovkyně, je přesně to, co tento sport potřebuje. Spolu s týmem Puma W Series chci být u toho, až se bude Seriál W dostávat na vyšší úroveň. Design vozu je opravdu efektní a už se nemůžu dočkat, až do něj budu moct poprvé skočit. Všechno to mi nahrává, abych si mohla splnit svůj sen a letos mistrovství Seriálu W vyhrát.“