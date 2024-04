Psychedelický tour bus Paula McCartneyho míří do aukce. Cena může vyšplhat k 6 milionům

Fanoušci Sira Paula McCartneyho a jeho pozdější kapely Wings budou mít jedinečnou možnost vlastnit pořádný kus z rock'n'rollové historie. Do aukce u společnosti Car & Classic totiž míří původní tour bus, který McCartney se svou rodinou a členy Wings používali během evropského turné Wings Over Europe v roce 1972.

Po rozpadu The Beatles na začátku 70. let založil McCartney se svou ženou Lindou novou kapelu Wings, se kterou záhy vyrazili do světa. A právě doubledecker od Bristolu z roku 1953 s otevřeným druhým patrem se stal útočištěm kapely během cestování po Evropě. Tour bus velice rychle vzbudil pozornost médií po celém světe, z části díky svému psychedelickému zbarvení ve stylu alba Yellow Submarine od The Beatles.

McCartneyho volba dvoupatrového, navíc otevřeného tour busu měla tehdy jasné zdůvodnění: „Když budeme v létě v Evropě, například na jihu Francie, byla by hloupost být celý den zavřený v nějaké malé krabici a lapat po dechu, takže jsme přišli s nápadem mít otevřené patro, něco jako vrchní palubu. Máme tam pár matrací, takže se můžeme jen tak povalovat, prostě paráda. Je to bezva, jen se válet a slunit.“

Kapela v tour busu nacestovala v létě 1972 přes 12.000 kilometrů napříč 25 městy a devíti zeměmi. Car & Classic nicméně dodává, že historický bus má před sebou ještě hodně kilometrů, byl totiž pečlivě renovován do původního stavu. Za velkou maskou chladiče se mimochodem nachází sedmilitrový naftový motor Gardner 5LW.

Nový majitel získá k vozidlu i památkové předměty kapely ze zmíněného turné, které do aukce daroval bubeník Denny Seiwell. Přihazovat v aukci mohou zájemci od 22. do 29. dubna. Společnost odhaduje, že cenovka hudebně významného autobusu se může vyšplhat až k částce 200.000 liber (asi 5,9 milionu korun).