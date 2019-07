PSA pokročilo v likvidaci původních Opelů. Výroba Mokky X v tichosti skončila

Je fascinující, jak rychlý spád nabralo převzetí automobilky Opel koncernem PSA. Modely Crossland X, Grandland X či Zafira Life mají s původními Opely společné zejména logo na kapotě, už u nás nekoupíte ani kabriolet Cascada, poslední týdny na trhu počítá Adam a co nevidět se na silnicích objeví nová Corsa, která má pod sukní Peugeot 208.

Vezmu-li to stran osobních modelů Opel do důsledku, úřadování Francouzů už odolávají vlastně jenom Insignia a Astra. Současné počínání kompaktu je docela překvapivé, protože v rámci faceliftu dostal motory i převodovky pocházející ještě od GM. Je ale jenom otázkou času, než jej koncern PSA také pohltí. Třeba ne v současné generaci, ale určitě v té příští.

Možná jste si všimli, že jsem ve výčtu modelů zapomněl na Mokku X. Nezapomněl - i ta už je minulostí. Přišli jsme na to náhodou při procházení stránek výrobce. Evropský Opel ukončení prodeje Mokky X oficiálně nekomentovat, a to k němu, jak se později podařilo zjistit, došlo už v březnu (Velká Británie) a červnu (zbytek Evropy).

Mokka X se vyráběla ve Španělsku a Jižní Koreji, prodávala se pod značkami Opel, Buick a Vauxhall. Nástupce dorazí příští rok a bude vznikat ve francouzském závodě PSA v Poissy po boku crossoveru DS 3 Crossback, s nímž bude sdílet techniku. A to nejenom platformu CMP, ale i pohonné ústrojí. Včetně elektrického.

Opel Crossland X (převlečený Peugeot 2008) to neohrozí, nicméně se předpokládá, že nová Mokka vyroste, aby mezi něj a větší Grandland X lépe zapadla. Podle dostupných informací by měl podíl SUV v prodejích Opelu do dvou let dosáhnout asi 40 %. Mokka X, pokud se tak nástupce nyní již mrtvého SUV bude jmenovat, by v tom měla vzhledem k elektrickému pohonu hrát významnou roli.